Одно одеяло на пять человек: полицейские помогли многодетной матери в Туркестанской области

Мать с четырьмя детьми оказалась в сложной ситуации в Туркестанской области. В доме у семьи не было ни продуктов, ни тёплых вещей. На помощь женщине пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Видео с просьбой о помощи появилось в Сети. Речь шла о семье, в которой скончался муж.

Сотрудники и ветераны Жетысайского районного отдела полиции посетили семью Алии Альжановой. Стражи порядка привезли продукты, одеяла, подушки, газовую плиту, посуду, телевизор и даже одну овцу. Малышам вручили сладости и подарили новогоднее настроение.

Женщина поблагодарила полицейских за доброту и заботу.