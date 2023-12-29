Одно одеяло на пять человек: полицейские помогли многодетной матери в Туркестанской области
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
193Фото: polisia.kz
Мать с четырьмя детьми оказалась в сложной ситуации в Туркестанской области. В доме у семьи не было ни продуктов, ни тёплых вещей. На помощь женщине пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Видео с просьбой о помощи появилось в Сети. Речь шла о семье, в которой скончался муж.
Сотрудники и ветераны Жетысайского районного отдела полиции посетили семью Алии Альжановой. Стражи порядка привезли продукты, одеяла, подушки, газовую плиту, посуду, телевизор и даже одну овцу. Малышам вручили сладости и подарили новогоднее настроение.
Женщина поблагодарила полицейских за доброту и заботу.