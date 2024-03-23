Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Шымкенте
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
114Фото: polisia.kz
BMW и Lexus столкнулись в Шымкенте. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Авария произошла 22 марта в 19:30 в микрорайоне Туран-1.
По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, 39-летний водитель BMW не пропустил Lexus.
Произошло столкновение, удар пришёлся со стороны переднего пассажирского сиденья BMW. Там сидел 27-летний мужчина. Он скончался на месте.
Водитель и второй пассажир BMW госпитализированы с различными травмами.
В Lexus в момент ДТП находился только водитель 2004 года рождения, медицинская помощь ему не понадобилась.
Начато досудебное расследование, назначены экспертизы.
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