Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Шымкенте

BMW и Lexus столкнулись в Шымкенте. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Авария произошла 22 марта в 19:30 в микрорайоне Туран-1.

По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, 39-летний водитель BMW не пропустил Lexus.

Произошло столкновение, удар пришёлся со стороны переднего пассажирского­ сиденья BMW. Там сидел­ 27-летний мужчина. Он скончался на месте.

Водитель и второй пассажир BMW госпитализированы с различными травмами.

В Lexus в момент ДТП находился только водитель 2004 года рождения, медицинская помощь ему не понадобилась.

Начато досудебное расследование, назначены экспертизы.