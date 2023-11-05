Одежду с автографом Путина начали продавать в Москве
Сегодня, 06:10
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Сегодня, 06:10Сегодня, 06:10
330Фото: скриншот с видео телеканала "МИР 24"
В Москве на выставке "Россия" открылись продажи одежды с подписью президента РФ Владимира Путина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
В ассортименте – футболки, кепки, толстовки и куртки. На них рисунки и надписи, посвященные различным регионам, а ещё цитаты Владимира Путина и его автограф.
Одна из цитат президента РФ, нанесённая на одежду: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".
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