Одежду с автографом Путина начали продавать в Москве

В Москве на выставке "Россия" открылись продажи одежды с подписью президента РФ Владимира Путина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

В ассортименте – футболки, кепки, толстовки и куртки. На них рисунки и надписи, посвященные различным регионам, а ещё цитаты Владимира Путина и его автограф.

Одна из цитат президента РФ, нанесённая на одежду: "Только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".