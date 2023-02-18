Одежду для недоношенных детей связали пациенты с болезнью Паркинсона

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В больнице медицинского центра Управления Делами Президента РК прошло занятие школы для пациентов с болезнью Паркинсона. Волонтёрский клуб "28 петель" обучал вязанию тёплых вещей для недоношенных младенцев, передаёт BaigeNews.kz.

Школа Паркинсона была создана осенью прошлого года для пациентов с этим заболеванием. Сообщество даёт им возможность для общения и обмена опытом, помогает не остаться один на один со своим заболеванием.

Инициатором создания такой ассоциации стала невролог-паркинсонолог Больницы Медицинского центра УДП РК Раушан Таутанова.

"Мы организовываем для пациентов с болезнью Паркинсона ежегодный форум, где они попросили проводить какие-то встречи, чтобы образовывать. У них всегда есть вопросы по лечению, по питанию и образу жизни, так как болезнь хроническая. При любом заболевании существуют школы, например, школа инсульта, школа сахарного диабета. Раз в месяц мы примерно встречаемся. У нас был перерыв в связи с праздниками и моей занятостью", — сказала невролог.

Главная цель школы в повышении информированности, образованности пациентов — обучение необходимым им навыкам, с целью профилактики осложнений и быстрого прогрессирования заболевания. Один из видов профилактики — это тренировка мелкой моторики, а вязание — это прекрасное упражнение для этого, считает Раушан Таутанова.

Поэтому она предложила волонтёрскому клубу "28 петель" организовать такое занятие.

"Мне кажется это очень мило и значимо, когда старшее поколение вяжет для маленьких недоношенных деток. Одно дело, когда ты вяжешь что-то без цели, мотивация совершенно иная. Пациенты у меня немного ленивые, кто-то боится, что у них не получится. Я тоже вместе с ними прихожу на эти встречи, чему-то обучаюсь. Потому что мне хочется им показать, что их болезнь — это не приговор, их болезнь — это не инвалидное кресло, и они могут продолжать учиться, познавать что-то новое. Всё это улучшает работу мозга, в их случае, это ещё и хорошая психологическая поддержка, общение. Поскольку люди в основном возрастные, они закрыты у себя дома, особенно после карантина", — рассказала Раушан Таутанова.

На такие занятия пациенты обычно приходят со своими родственниками. По словам невролога-паркинсонолога, когда в семье есть пациент с хронической болезнью любой, это отражается на всех членах семьи, и развивается коллективный невроз.

"Я вижу очень позитивный отклик от них, им это всё нравится, они сами вовлекаются в процесс. Плюс, я могу таким образом и свой досуг разнообразить, и показать им, что даже здоровый человек, такой, как я, тоже что-то не умеет. Это абсолютно нормально. Мы все обычные люди. Таким образом, я им даю дополнительную мотивацию, а они мне", - поделилась Раушан Таутанова.

Кроме таких занятий, в школе проводят лекции, на которых врачи рассказывают, какие варианты лечения существуют, что доступно здесь в Казахстане, развеивают разные мифы о болезни, что уменьшает уровень тревоги и страха за будущее у пациентов.

Волонтёрский клуб "28 петель", в свою очередь, на постоянной основе сотрудничает с Больницей Медицинского центра УДП РК. Деятельность ассоциации и её волонтеров была признана и оценена в 13 странах мира.