Очередной участок дороги полностью перекроют в Астане
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
106Фото: baigenews.kz
Участок от проспекта Момышулы до проспекта Туран полностью перекроют. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
“На улице Сарайшык на участке от пр. Б.Момышулы до пр. Туран с 21:00 часов 13 июня до 06:00 часов 17 июня текущего года планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна”, - говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
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