Очередной участок дороги полностью перекроют в Астане

Участок от проспекта Момышулы до проспекта Туран полностью перекроют. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

“На улице Сарайшык на участке от пр. Б.Момышулы до пр. Туран с 21:00 часов 13 июня до 06:00 часов 17 июня текущего года планируется укладка верхнего слоя дорожного полотна”, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.