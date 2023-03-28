Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды

Теплотрасса, построенная в 2021 году, обрушилась в курортном посёлке Зеренда в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz. Почти 500 семей остались без тепла.

Об инциденте написал журналист Асхат Ниязов у себя в Telegram-канале "ОБОЖАЮ".

"Районный центр остался без тепла. Упала новая теплотрасса, построенная в 2021 году. Она уже падала в прошлом году, но тогда сказали, что КАМАЗ задел) В этом году кто виноват?) Даа, LRT нам лучше не строить)", - пишет он.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, 28 марта произошло обрушение металлической конструкции теплотрассы. На данный момент подачу тепла приостановили, количество абонентов на этом участке составляет 466. Для подачи тепла временно задействуют центральную котельную.