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Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды Сегодня, 15:58
146
Сегодня, 15:58
146

Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды

Теплотрасса, построенная в 2021 году, обрушилась в курортном посёлке Зеренда в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz. Почти 500 семей остались без тепла.

Об инциденте написал журналист Асхат Ниязов у себя в Telegram-канале "ОБОЖАЮ".

"Районный центр остался без тепла. Упала новая теплотрасса, построенная в 2021 году. Она уже падала в прошлом году, но тогда сказали, что КАМАЗ задел) В этом году кто виноват?) Даа, LRT нам лучше не строить)", - пишет он.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, 28 марта произошло обрушение металлической конструкции теплотрассы. На данный момент подачу тепла приостановили, количество абонентов на этом участке составляет 466. Для подачи тепла временно задействуют центральную котельную.

"Работы по восстановлению обрушенного участка теплотрассы будут проводить в рамках договорных обязательств с подрядной организацией - ТОО "ТСК Титан". Вышедшие из строя тепловые сети соединяют блочно-модульную котельную с действующими сетями теплопотребителей ранее задействованной центральной котельной. Сети пролегают на участках улиц Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова", - уточнили городские власти.

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Сегодня, 15:58
146
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