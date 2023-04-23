"Очень милые люди" — туристы из Израиля и Франции в восторге от Шымкента

Фото: Екатерина Вирабянц

Шымкент — самый южный город Казахстана. О третьем мегаполисе страны можно рассказать много, это самый гостеприимный, зелёный и теплый город в республике. Именно сюда приезжают, чтобы поесть самые вкусные и, что не менее важно, недорогие шашлык, плов и бешбармак. Именно здесь отогреваются после суровых зим жители центрального и северного Казахстана. Сюда приезжают, чтобы насладиться колоритом и гостеприимством шымкентцев, передаёт BaigeNews.kz.

Гости из Израиля

Екатерина Вирабянц раньше жила в Шымкенте, но когда девочка была маленькой, её семья эмигрировала. Сейчас женщина живёт в Израиле.

В самый южный город Казахстана Екатерина приехала с двумя сёстрами и мамой. В мегаполисе туристы провели четыре дня. За это время, говорит Екатерина, они успели погулять в парках, побывать в самых популярных заведениях и даже одним глазком посмотреть на городскую цитадель.

"К сожалению, прямого самолета из Израиля в Шымкент нет. Раньше было удобно добираться через Москву, но так как сейчас таких рейсов нет, пришлось ехать через Ташкент и в Шымкент. В целом Казахстан очень красивый, люди очень добрые и приветливые. Даже когда мы выезжали домой, люди, которые работают на таможне, спрашивали: как нам Казахстан, что нам понравилось, люди были заинтересованы, даже спрашивали, какие есть минусы, чтобы поработать над ними", — говорит Екатерина.

По словам женщины, за эти несколько дней, больше всего им запомнилась вкусная шымкентская кухня.

"Нам не хотелось сильно отягощать родственников, поэтому мы старались обедать и ужинать в заведениях. В Шымкенте очень много кофеен, мы успели их посетить.Также были в заведениях с национальной кухней — еда очень вкусная. Очень понравились манты, шашлыки, чай облепиховый, чай шымкенсткий и ташкентский — очень вкусные. Правда, очень сладкие, мы стараемся питаться правильно, без сахара, и по просьбе сахар не добавляли. А ещё очень вкусный кофе. Мы даже нашли кофейню, в которой стали завсегдатаями. Мы также попали в заведение, где установлена юрта с топчанами. Там красиво, еда вкусная. Мы ели бешбармак и мясо с картошкой, там добавили нам такую колбасу из кишки (судя по рассказу гостьи, это был казы — прим. ред.) — вкус специфический. Я не любитель, но бешбармак очень вкусный. Обслуживание на высшем уровне, все очень милые и приветливые. Очень удобно, что практически все знали русский, так как мы на нём говорили", — поделилась Екатерина.

Собеседница также рассказала и о курьёзном случае.

"Пришли в одно заведение, сели, девушка взяла заказ и ушла, потом принесла блюда. А счёта мы не дождались. Оказалось, что нужно было самим идти на кассу и оплачивать. Мы были без местных сопровождающих и недоумевали, где официанты. Потом пришли туда во второй раз, так как кухня была на высшем уровне, и уже ориентировались в способе оплаты", — рассказала иностранная гостья.

Оценила гостья из Израиля и шымкентские парки. Говорит, с тех пор, как она уехала из города, парки стали зеленее и чище.

"Очень красивые парки, мы были в парке Победы, в парке Абая и в парке Независимости. Из детства помню, что было всё менее ухожено, а сейчас всё чистенько и зелено. Единственное "но" : дорожки не предназначены для тех, кто передвигается на инвалидной коляске. У нас мама на инвалидной коляске. А везде лестницы и проход для коляски был невозможным. Мы также хотели посетить шымкентский дендропарк, но не успели. Когда в следующий раз будем в Шымкенте, обязательно сходим туда. Нам рассказали что там водятся белки, фазаны и павлины, и вообще дендропарк моего детства сейчас, наверное, совсем другой", — говорит Екатерина.

Хорошие впечатления у иностранной гостьи остались от гостиницы, в которой они проживали всей семьёй. По ее словам, в городе очень развит гостиничный бизнес. Туристы выбрали гостиницу в центре города. Екатерина отмечает, понравилось расположение, обслуживание и запомнились вкусные завтраки. Неизгладимое впечатление на гостей произвела и южная гостеприимность и открытость.

"Мы очень хотели попасть в цитадель, но не попали, походили вокруг. В выходные она закрыта, а когда пришли в понедельник, там проводился какой-то ремонт. Огромное спасибо сторожу, он увидел что мы туристы и впустил нас буквально на три метра внутрь, мы пофотографировались, чуть-чуть походили и ушли. После цитадели мы отправились в парк Независимости. Там сидела бабушка, которая продавала курт. Очень милая, она рассказала, что сама — казашка, ей 96 лет, мы с ней разговорились. Оказалось, что она родилась в Украине, приехала в Казахстан с семьёй ещё ребёнком. Говорит, что в Казахстане очень мирно живут люди самых разных народов. Рассказала о гостеприимстве казахстанцев. Вообще на всём пути нам попадались очень милые люди. Таксисты, которые нас возили, были милые: очень приятно было, потому что по нам видно, что мы не местные. Люди открытые, приветливые", — делится сове говорит Екатерина.

Туристы из Франции

Филипп Валери из Франции. В Шымкенте мужчина был несколько раз. Говорит, юг Казахстана запомнился ему вкусной кухней и красивой, богатой природой.

"Я люблю Шымкент — это очень интересный город. Я вообще люблю Казахстан — это страна с богатой историей и красивой природой, я очень люблю природу в Казахстане. Шымкент я рекомендую туристам, иностранцам, которые живут в Казахстане. Нужно несколько дней, чтобы посмотреть Шымкент, Туркестан и обязательно проехать в национальный заповедник Аксу-Жабаглы, который находится недалеко от Шымкента. Это довольно интересная комбинация. В Шымкенте я люблю парки, гостеприимность людей: люди приветливые, симпатичные, открытые. Также нельзя не отметить рестораны и кухню. Во время своего приезда я попробовал очень вкусный плов, шашлыки. У меня есть знакомые в Шымкенте, мы ходили по ресторанам, так что я могу сказать, что кухня в Шымкенте очень вкусная. Поэтому я очень люблю гостить у вас", — признался Филипп.

Фото: предоставлено Филиппом

Куда пойти туристу в Шымкенте?

В управлении туризма рассказали, что в первую очередь нужно посетить историко-культурный комплекс "Qamal". Международный комитет по вопросам развития туризма включил "Городище Шымкент" во Всемирный список объектов особой туристской привлекательности. В центре города сохранилось ядро древнего города с 2200-летней историей, можно сказать, музей под открытым небом, где воссоздан древний облик городища. В комплексе можно познакомиться с историей Шымкента, увидить законсервированные археологические раскопки, катакомбу, в музее находятся артефакты, найденные на территории города и познакомиться с традицией и бытом казахского народа.

"Обязателен для посещения дендропарк имени Асанбая Аскарова, который был основан в 1979 году на месте бывшей городской свалки. В годы своего расцвета он занимал 151 гектар и насчитывал 500 тысяч деревьев и 1 360 видов кустарников, много редких и экзотических пород, которые нигде больше в Казахстане не произрастают. Здесь впервые в Казахстане удалось вырастить тюльпанное дерево, родиной которого считается Северная Америка. На территории парка распологается особая аллея деревьев, высаженные такими известными людьми, как Динмухамед Конаев, Нурсултан Назарбаев, Мухтар Ауезов, Асанбай Аскаров, Сулеймен Демирел и другие. Сегодня площадь дендропарка занимает 120,5 гектара. В нем более 600 видов древесных и кустарниковых пород травянистых растений, представляющих флору самых различных географических зон мира. Дендропарк — одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города, настоящий "кислородный цех" Шымкента, прекрасный объект массового туризма и свадебных гуляний", — рассказал временно исполняющий обязанности руководителя управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Шымкента Азамат Калкабаев.

А зоопарк третьего мегаполиса остаётся самым крупным в Казахстане, он основан в 1980 году также Асанбаем Аскаровым.

Сегодня в зоопарке около 2500 животных, 250 видов приматов, имеется павильон "Ночной мир", террариум и аквариум с богатыми видами водных животных. В зоне Африки — зебры, голубые гну, ориксы, африканские страусы и степные канны, крупные африканские антилопы живут вне клетки в условиях приближенных к естественным.

"В 2012 году в Шымкенте открыли этноисторический комплекс "Қазына". Путешественников, выезжающих из Алматы, встречает самый высокий памятник в стране с распростёртыми руками. Легендарная личность Байдибек би — батыр-военачальник, видный правитель и объединитель кочевых племён Казахстана. Памятник расположен на самой высокой точке города, откуда весь город виден, как на ладони. Вниз по лестнице разбит парк хвойных деревьев, где с правой стороны установлены макеты всех архитектурно-исторических и сакральных мест Шымкента и Туркестанской области", — говорит Азамат Калкабаев.

Арбат в Шымкенте — место которое нельзя не посетить. Это популярная туристическая улица, расположенная в центре города. Она привлекает множество посетителей своим красивым архитектурным стилем, уютными кафе и ресторанами, а также разнообразными магазинами и бутиками. Длина Арбата составляет 500 метров, эта пешеходная зона растянулась от проспекта Республики до площади Аль-Фараби. Здесь можно отдохнуть от шума и суеты городской жизни, послушать живую музыку от местных уличных музыкантов и насладиться прекрасной атмосферой Арбата.

Также в Шымкенте протекает священная река Кошкар-Ата — это настоящая жемчужина, которая находится прямо в центре города. Этот родник представляет собой неповторимую природную достопримечательность с кристально чистой водой, отличающуюся от других местных природных красот.

"В прошлом, благодаря множеству легенд о проихождении источника, местные жители считали его святым, проводя молитвы и священные обряды на берегах родника. Несмотря на большое количество легенд, есть деталь, связывающая их все — это имя человека, в честь которого она была названа. Легенды рассказывают, что на этом месте жил мудрый знахарь по имени Кошкар-Ата, который лечил людей от различных болезней с помощью лекарственных трав и целебной родниковой воды. Удивительный факт об этом источнике в том, что его температура всегда составляет +11 градусов в любое время года", — рассказал руководитель ответственного управления.

Количество туристов, прибывающих в Шымкент, увеличивается с каждым годом. В 2019 году мегаполис посетили 249 313 человек, что на 140 процентов больше, чем в 2018 году. В свою очередь, число приезжих туристов только в 2020 году стало ниже. Это связано с пандемией Covid-19 во всем мире и введением карантинного ограничений в городе. За 12 месяца 2022 года число посетителей города достигло 448 797 человек.

"Количество посетителей по внутреннему туризму составляет 412 268 человек, что на 136 процентов больше по сравнению с 2021 годом. Количество туристов въездного туризма составляет 36 529 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2021 годом", — рассказали в управлении туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкента.

Согласно республиканскому показателю, по количеству туристов, прибывших в город, Шымкент занимает третье место. Из них четвёртое место по резидентам страны и такое же место по иностранным гражданам.

На сегодняшний день в Шымкенте есть 142 мест для размещения, девять парков, семь музеев, 25 социально-культурных объектов, пять театров, 12 сакральных объектов, 11 торгово-развлекательных центров, пять религиозных объектов, 18 аквапарков и четыре природных источника воды.

Все эти объекты обслуживают приезжающих в город туристов. Согласно данным специализированной информационной системы "eQonaq", по итогам 2022 года город посетили 21 164 иностранных туриста, с января по апрель 2023 года количество иностранных туристов составило 7 025.

"Как и в любом развивающемся городе, в Шымкенте постоянно возникают новые интересные места, которые привлекают гостей и помогают расширять туристский потенциал города. В этом году планируется открытие 13 отелей с возможностью предоставления до 1 311 койко-мест. Помимо этого, в скором времени появится новое место для прогулок и отдыха в новом микрорайоне третьего мегаполиса "Шымкент Сити". К концу прошлого года был запущен новый "Ипподром", который в 2023 году уже стал местом проведения уникального мероприятия — "Big Qazaq Games". Мероприятие вызвало интерес у многих туроператоров, считаем, что данный объект станет одним из основных, где можно будет проводить подобного рода масштабные международные фестивали, что в свою очередь, даст импульс развитию событийного туризма", — уверен Азамат Калкабаев.

Шымкент, как город республиканского значения, имеет свои уникальные достопримечательности и преимущества, которые можно использовать для привлечения туристов. Развитие туризма в мегаполисе не стоит на месте, работа идёт в нескольких направлениях.

"Совместно с местными туроператорами и гидами ведётся работа по разработке туристических маршрутов и программ, которые обеспечивают возможность посетить не только все главные достопримечательности мегаполиса, но креативные объекты, такие как художественные галереи, ювелирные мастерские и дома ремесленников. Помимо этого, в рамках маркетингового и имиджевого продвижения города ежегодно проводятся информационные туры с участием представителей зарубежных СМИ и популярных travel-блогеров. Помимо этого, туристский потенциал Шымкента представляется на ведущих международных выставках, таких как KITF, QazLiveFest и других. Так как одним из важных мероприятий по привлечению туристов стала интеграция с организациями индустрии туризма, с целью развития въездного туризма на регулярной основе проводятся выездные Road-Show", — сказал Азамат Калкабаев.

Он также отметил и развитие событийного туризма.

"Согласно международной практике фестивали считаются мощным стимулятором туристского потока. Учитывая, что гастрономия является важной составляющей Шымкента, проведение ярмарки ресторанов стало доброй традицией в рамках празднования Наурыза. Помимо этого, до конца года планируется проведение ряда мероприятий, которые позволят привлечь больше туристов в регион", — говорит Азамат Калкабаев.

Развивается и инфраструктура. Благодаря мерам поддержки сферы туризма со стороны государства, в Шымкенте всё больше предпринимателей начали проявлять интерес работе в направлении туризма.

Ежегодно растёт количество туроператоров по внутреннему и въездному туризму, что позволяет создавать новые предложения для желающих посетить город.

В 2023 году из Казахстана в ряд стран планируется запуск международных рейсов. В мае ожидается открытие рейса по направлению Шымкент – Дели – Шымкент, возобновление рейса Шымкент – Кутаиси – Шымкент, а также из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года. Это позволит наладить туристский поток между этими странами.