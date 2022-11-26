"Очень большая нагрузка" - Судьи Туркестанской области рассказали о своей работе

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Правосудие, управа и решение. Эти три слова характеризуют судебный процесс. А решение подследственным выносит судья. Как проходит обычный рабочий день у судей, как принимаются решения, какие сложности есть в профессии узнала корреспондент BaigeNews.kz.



"Слово "приговорил" - это нелегко"



Свой путь в судебной системе Буркит Байдуллаев начал в далёком 1996 году. За 18 лет работы судья Туркестанского областного суда увидел многое. Говорит, что выносить приговор всегда ответственно как в первый раз. Важно, чтобы в органы правосудия приходили люди не только компетентные, но и современно образованные, считает судья.



- Сколько лет работаете судьёй? Как начали свою карьеру?

- Общий стаж работы - 18 лет. Профессия очень интересная. Мысли об уходе никогда не возникало. Минусов в работе я никогда не замечал. Разве что очень большая нагрузка. Но это больше можно отнести к плюсам. Потому что повышаются профессиональные навыки. По моему мнению, судья должен быть трудолюбивым, добросовестным, богобоязненным. По нашему законодательству каждый желающий может стать судьёй, но для этого нужно огромное желание, стремление. Нужно понять, что это его дело, его судьба, его дорога.

- Расскажите, пожалуйста, про ваше первое дело.

- Подолгу службы я рассматриваю только уголовные дела. Моё первое дело было про наркотики. Подсудимый выращивал их у себя в огороде. По материалам дела его вина была доказана, и он получил наказание в виде лишения свободы. Но с того приговора прошло уже много времени, и этот человек наверное уже на свободе, и надеюсь, что у него всё хорошо.

- Какой процесс был самым сложным в вашей карьере?

- Не могу сказать, что по одному делу легко вынести приговор, а по другому трудно. Поскольку за каждым обвинительным приговором судьба человека, его будущее и будущее его близких людей. Об этом я всегда думаю, когда пишу слово "приговорил", и это не легко. Но закон есть закон, нарушил его - надо отвечать. Иногда подсудимые в своём последнем слове просят суд подумать об их детях, об их родителях. Однако хочется сказать им в ответ "почему, когда ты совершал преступление, сам не подумал о своих близких людях". Как судья я всегда обращаю внимания на факты и только факты. Принимаю решения в соответствии с законом. После того, когда прихожу к выводу, что вина доказана, беру во внимание его положительные характеристики.

- Опишите обычный рабочий день судьи. Как готовитесь к судебным заседаниям?

- Мой рабочий день начинается с плана этого дня. При поступлении уголовного дела я изучаю его. Естественно возникают вопросы. Всё это нужно разрешить в ходе судебного процесса.

- Могли бы вы с высоты вашего профессионального опыта дать совет нашим читателям - студентам юридических факультетов, интересующимся профессией судьи: чему им уделять особое внимание в период обучения, какие книги по профессии читать, на кого ориентироваться, к чему быть готовыми?

- В первую очередь мы обычные люди, и как судья я прекрасно это понимаю. Никого не нужно ставить выше себя и никого не нужно ставить ниже себя. Судья это только моя профессия. В заключение дам вам несколько советов:

1. Занимайтесь тем делом, которое пробуждает у вас интерес. Если вы учитесь или работаете без интереса, то становитесь рабом ситуации;

2. В учёбе или работе всегда стремитесь к совершенству, повышайте свои профессиональные навыки. Юристов много, но хороших юристов мало, судей много, но хороших судей мало.

3. Выберите себе кумира. Если в коллективе есть человек, которым вы восхищаетесь (с профессиональной точки зрения), всегда придерживайтесь его принципов, повторяйте все его действия.



"Леди справедливости"



Ей дано законное право вершить справедливость. А её рабочая одежда — мантия. В Ордабасинском районном суде Жанар Кенжебаева работает около пяти лет. Хрупкая женщина главным в своей работе считает предельную честность перед людьми и собой. О том, что быть судьёй это нелёгкий труд, Жанар знала с детства. Однако, если бы она вернулась в прошлое, то всё равно бы стала судьёй, уверяет "леди справедливости".



- Как вы выбрали специальность?

- В ряду специальностей есть несколько профессий, которые были востребованы в деловом сообществе всегда, при любых условиях и режимах. Например, юрист. Специалисты этого профился требуются практически каждой организации, фирме, предприятию, коммерческой и общественной структуре. А я решила статья судьёй, мне это нравилось с детства.

- За свой небольшой стаж какие плюсы и минусы своей профессии вы отметили?

- К плюсам отнесла бы, что судья на сегодняшний день является высшей специальностью в юриспруденции, думаю, что помогать гражданам в решении сложившихся обстоятельств и споров - для любого гражданина нашей страны большая честь. Приятно знать, что ты полезна обществу и государству. К минусам отнесла бы, что часто в нашей работе одна сторона выигрывает, а другая соответственно проигрывает. В этой связи недовольные решением суда граждане распространяют различные слухи о судах. К примеру если взять того же человека только на этот раз выигравшего в суде, и вместо благодарности он скажет, что судья делала свою работу, и её не за что благодарить. Разве когда есть критика, можно не писать о позитивных случаях? Думаю это сказывается на обществе и порождается недоверие к судам. Из-за единичных случаев в регионах страны, судят всех судей. Несмотря на то, что это очень большая ответсвенность и нагрузка. Безответственные люди встречаются в любой отрасли, поэтому считаю неправильным судить всех из-за действия одного человека.

- Что вам сложнее даётся в вашей работе на данный момент, и как устраняете проблему?

- Сложнее всего когда нагрузка становится большой, бывает, коллеги отсутствуют по уважительной причине: отпуски, больничные или же командировки. Я отношусь к этому с пониманием, так как и я могу оказаться на их месте. Я хотела сказать, что иногда поступают от 5 до 10 дел в день, они принимаются, некоторые возвращаются, но так как они поступили одновременно, одновременно заканчиваются сроки рассмотрения дел, поэтому иногда приходится оставаться на работе до вечера, чтобы изучить дела и писать оглашённые судебные акты.

Фото предоставлено героиней

- Будучи женщиной, как совмещаете работу и личную жизнь?

- Конечно, как и для любого человека семья - самое главное в моей жизни. В юриспруденции работа требует большое количество времени, поэтому я ещё не построила свою семью. Но благо у меня есть родные, в моменты загруженности на работе задерживаюсь. В семье к этому все относятся с пониманием. Не знаю, но предполагаю, что и будь у меня муж, он бы отнёсся с пониманием. А дети в малом возрасте всегда требуют должного внимания.

- Не было дискриминации со стороны общества и родных по поводу вашей работы?

- Вы знаете, нет. Поскольку все мы коллеги, начинаем свою карьеру специалистами канцелярии суда, акимата, юстиции. У всех есть равные возможности прохождения тестов и поступления в Академию Правосудия при ВС РК, а родные скорее гордятся каждыми достижениями.

- Расскажите про ваше первое заседание суда. Как оно прошло? Кому вы выносили приговор? Какие чувства были при этом?

- В мои первые дни судьи, было страшно, ведь за каждым делом стоят судьбы людей. Все мы люди, поэтому боишься сделать ошибку в ответственном деле, ведь и стать судьёй не так просто, это годы постоянного учения. Совмещая с работой, готовишься к тестам на поступление в академию. В первые дни мне были распределены относительно несложные гражданские дела, такие как: о взыскании задолженности, о расторжении брака, тем более в первое время за каждым судьёй закрепляется наставник в виде судьи со стажем из того же суда, конечно он не вмешивается в решение дел, но может помочь с недостатками моей работы, советует, на что следует обращать внимание, участвует на моих процессах, а после мы обсуждаем, где надо подтянуть, а где вышло хорошо.

- Планируете ли оставаться в этой сфере или хотите перейти на более спокойную работу?

- Мне нравится приносить пользу обществу и стране, несмотря на временные большие нагрузки, нравится моя работа, к тому же с годами привыкаешь. Поэтому о смене деятельности я не задумываюсь. Конечно, хотелось бы повышения, стать председателем районного суда, поработать в коллегиях областного либо Верховного суда.

- Какие лайфхаки и советы вы можете дать начинающему судье?

- Главное - быть уверенным в себе и не бояться, закон для всех один, поэтому главное следить за изменениями законодательства и уметь их правильно применять. Желание учиться, к примеру, ведению процессов, как удовлетворять и отклонять ходатайства сторон, так как многие ходатайства решаются в ходе судебного процесса. Начинающему судье помимо знании, думаю, было бы полезно улучшить ораторские навыки, навыки дикции.

- Какую категорию дел вы чаще всего рассматриваете?

- Сейчас я работаю судьёй в Ордабасинском районном суде, у нас общая юрисдикция, поэтому рассматриваю дела по мере их поступления по всем категориям дел, это обычно гражданские, административные, уголовные дела, а также об административных правонарушениях.

- Есть ли у вас "лайфхаки" для граждан по доказательствам в уголовном процессе?

- О понятии доказательства в уголовном процессе расписано в статье 111 УПК РК, согласно которому доказательствами по уголовному делу являются законно полученные фактические данные. Доказательства по уголовному делу включают в себя:

1. показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, имеющего право на защиту, эксперта, специалиста;

2. вещественные доказательства;

3. протокольный процесс действий;

4. документы.

На практике все доказательства собираются органом досудебного расследования, защита их не собирает.