Обзор системы госуправления проведут в Казахстане
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Министерство национальной экономики РК и Организация экономического сотрудничества и развития подписали Соглашение о проведении обзора казахстанской системы госуправления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречу с руководителем Организации экономического сотрудничества и развития Эльзой Пилишовски. Они рассмотрели внедрение правовых инструментов и высоких стандартов ОЭСР в различных отраслях экономики Казахстана и обсудили вопросы совершенствования административной реформы в соответствии со стандартами Организации.
Стороны подписали Соглашение о проведении обзора казахстанской системы государственного управления. В рамках исполнения документа будет проведён обзор системы госуправления, который обеспечит сравнительный анализ ключевых приоритетов между Казахстаном и странами ОЭСР. Также будут выработаны соответствующие рекомендации для возможного применения опыта организации в Казахстане.
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