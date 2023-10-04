Обзор системы госуправления проведут в Казахстане

Министерство национальной экономики РК и Организация экономического сотрудничества и развития подписали Соглашение о проведении обзора казахстанской системы госуправления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров провел встречу с руководителем Организации экономического сотрудничества и развития Эльзой Пилишовски. Они рассмотрели внедрение правовых инструментов и высоких стандартов ОЭСР в различных отраслях экономики Казахстана и обсудили вопросы совершенствования административной реформы в соответствии со стандартами Организации.

Стороны подписали Соглашение о проведении обзора казахстанской системы государственного управления. В рамках исполнения документа будет проведён обзор системы госуправления, который обеспечит сравнительный анализ ключевых приоритетов между Казахстаном и странами ОЭСР. Также будут выработаны соответствующие рекомендации для возможного применения опыта организации в Казахстане.