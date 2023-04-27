Обзор матча за звание чемпиона мира по шахматам 2023

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В Астане россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижень ведут борьбу за шахматную корону. Матч состоит из 14 партий. Игрок, набравший 7,5 очка и более победит и станет чемпионом мира, передаёт BaigeNews.kz.

Весь мир следит за этой борьбой умов на черно-белой доске, отметил казахстанский шахматист, гроссмейстер Муртас Кажгалеев.

"Мы можем получить опыт. Когда ты смотришь, как лучшие шахматисты мира играют, это даёт новые ощущения игры. Она подразумевает и высокий класс, и умение играть под высочайшим напряжением. Такие матчи проходят не часто. Это главное событие в шахматах. Весь мир следит за Казахстаном, за Астаной. Все шахматисты знают, и про это пишут все СМИ. Здесь очень важно, чтобы и спортивные школы, и шахматные кружки, и Федерация шахмат Республики, спортивные организации как-то поддержали. Главное этот энтузиазм сохранить", - сказал Кажгалеев.

Сегодня состоялась 13-я партия. Она длилась более трёх часов и завершилась вничью.

Счёт перед последней партией с классическим контролем времени равный - 6,5-6,5.