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BaigeNews.kz Вчера, 23:32
192
Вчера, 23:32
192
Фото: BaigeNews.kz

Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников

В Туркестанской области четырёх чиновников подозревают в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Должностных лиц областного управления развития человеческого потенциала подозревают в цепочке коррупционных преступлений. С санкции суда в домах, на рабочем месте и в служебном авто руководителя, его заместителей и начальника отдела ведомства были проведены обыски.

"Обыск проведён в квартирах Махамбетова Ж., Нурлыбаева Н., Болатанулы Д., которые находятся в Туркестане. Также обыск проведён в служебных кабинетах Нурлыбаева Н., Ахметова Б., Болатанулы Д. в акимате Туркестанской области. Помимо этого осмотр проведён в служебной машине Nissan Almera Нурлыбаева Н., в служебной машине Toyota Camry Болатанулы Д.", - сообщил пресс-секретарь суда Туркестанской области Асет Серикбаев. 

Ведётся расследование уголовных дел. 

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#Коррупция #чиновники #госслужащие #Туркестанская область #обыски
BaigeNews.kz
Вчера, 23:32
192
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