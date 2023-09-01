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Объём экспорта отечественной IT-отрасли вырос в пять раз - Мусин о поручениях президента

Сегодня, 22:50
АВТОР
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facebook.com/BagdatMussin Сегодня, 22:50
Сегодня, 22:50
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Фото: facebook.com/BagdatMussin

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о том, как собирается исполнять поручения, данные президентом в Послании народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент особо отметил свое повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций в стране. Он поручил превратить Казахстан в IT-страну и усилить позиции страны в качестве узлового транзитного хаба в Евразии. Президент подчеркнул, что мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха. Объём экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов. И это неоспоримый факт", - написал Мусин на своей странице в Facebook.

Вместе с тем в послании глава государства поставил новую задачу – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Этому, по мнению Мусина, будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями.

"Глава государства подчеркнул важность применения технологий искусственного интеллекта и поручил сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Мы работаем над достижением этих задач ежедневно. Как раз 12-13 октября в Астане состоится Digital Bridge 2023 – крупнейший в Центральной Азии технологический форум, основной темой которого станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире – Artificial and Human Intelligence: The right balance", - сообщил министр.

Он уточнил, что ведомство уже распространяет опыт Astana Hub в регионах. Теперь президент поставил перед министерством задачу в тесной координации с реальным сектором на базе региональных университетов выстроить целостную инновационную экосистему во всех областных центрах.

"Самым важным для нас является то, что глава государства поручил на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Это очень логичное и своевременное решение. Министерством будет проведена конкретная планомерная работа во исполнение поручений главы государства в рамках сегодняшнего послания народу Казахстана", - заверил Мусин.

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