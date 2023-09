Объём экспорта отечественной IT-отрасли вырос в пять раз - Мусин о поручениях президента

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал о том, как собирается исполнять поручения, данные президентом в Послании народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Вместе с тем в послании глава государства поставил новую задачу – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году. Этому, по мнению Мусина, будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями.

"Глава государства подчеркнул важность применения технологий искусственного интеллекта и поручил сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Мы работаем над достижением этих задач ежедневно. Как раз 12-13 октября в Астане состоится Digital Bridge 2023 – крупнейший в Центральной Азии технологический форум, основной темой которого станет обсуждение роли искусственного интеллекта в современном мире – Artificial and Human Intelligence: The right balance", - сообщил министр.