Обязывать стройкомпании выделять жильё инвалидам предложили в Казахстане

В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят более 80 тысяч казахстанцев с инвалидностью. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента заявила депутат Динара Наумова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день, согласно официальным данным, предоставленным компетентными государственными органами, общее количество граждан с инвалидностью в Республике Казахстан составляет 719 291 человек. В настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 80 230 лиц с инвалидностью. На мой адрес и в адрес партии Respublica поступает множество обращений граждан, а также в ходе наших поездок и встреч с гражданами в регионах данная проблема регулярно поднимается. Некоторые граждане вынуждены ожидать жильё в очереди на протяжении 15-20 лет", - отметила она, выступая с депутатским запросом в адрес премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Наумова привела в пример зарубежный опыт, там строительные компании обязаны выделять определённое количество жилья для социальных нужд в рамках своих новых строительных проектов.

"В свою очередь, государство может предоставлять различные льготы для поддержки и стимулирования строительной отрасли. Можно рассмотреть возможность применения подобной практики в нашей стране с целью обеспечения социально уязвимых граждан доступным жильём и стимулирования развития строительной индустрии. Важно подчеркнуть, что Казахстан, являясь участником различных международных соглашений, принял на себя обязательства по защите прав лиц с инвалидностью на глобальном уровне. Эти обязательства несут особое значение, и наша страна обязана активно и последовательно выполнять их, гарантируя равные возможности доступа к различным сферам жизни, включая жильё, для всех нуждающихся граждан с инвалидностью", - сказала она.

Мажилисмен предложила рассмотреть возможность применения успешного мирового опыта в контексте решения озвученной проблемы. Она призвала правительство рассмотреть возможность включения лиц с третьей группой инвалидности в список граждан, имеющих право на приоритетное предоставление жилья. Также, по словам Наумовой, необходимо разработать специализированные ипотечные программы для предоставления жилья гражданам с инвалидностью первой, второй, третьей группы и лицам, воспитывающим детей с инвалидностью вне зависимости от очереди.