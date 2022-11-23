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Обязательное чипирование питомцев. Для чего оно нужно, и как будет проводиться?
С сентября 2023 года чипирование домашних кошек и собак станет обязательным в Казахстане. Поправки в закон,требующие установку чипа животным, приняли ещё в декабре прошлого года. Необходимость в Минэкологии объяснили тем, что государство должно регулировать обращение с животными, следить за гуманным к ним отношением. Кроме того, чипирование должно будет дать понимание о количестве домашних собак и кошек.
В рамках подготовки к обязательному чипированию в столице уже объявили о бесплатном введении чипов домашних питомцев в сентябре следующего года. Начальник отдела ветеринарии "Астана ветсервис" Ерлан Зикибаев рассказал BaigeNews.kz подробно о том, для чего нужно чипирование, и как оно будет проходить.
Как началось чипирование в столице
В столице объявили о бесплатном чипировании собак и кошек. С первого сентября 2023 года эта услуга уже будет платной.
"Мы запустили базу учёта собак и кошек TAÑBA пока в пилотном режиме. Там будем регистрировать их вместе с владельцами. В системе будет указана кличка, порода, пол, рост, вес и другие критерии. Также будет адрес и контактные данные хозяина. В систему также планируем вносить информацию о прививках", — сказал Ерлан Зикибаев.
У каждого чипа будет свой собственный номер, по которому информацию о животном можно будет найти в системе. Сейчас "Астана ветсервис" закупает чипы.
"Человек сможет посмотреть данные о своём животном в базе. Она не будет в открытом доступе для всех, так как там есть конфиденциальная информация. Она будет доступна ветеринарным врачам, специализированным организациям через ЭЦП организации. Чипирование началось, система работает в пилотном проекте. Мы сейчас делаем корректировку, если есть недоработки, дорабатываем. Официально всё начнётся с сентября 2023 года, к этому времени мы, чтобы были готовы, начинаем сейчас уже работать, смотреть. Будет и мобильная версия", — сказал Ерлан Зикибаев.
Бесплатное чипирование в Астане проводят по двум адресам:
- район Байконыр, переулок Аксумбе, здание 1 (улица А.Пушкина), телефон: +7 (707) 587 44 73, часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00;
- район Сарыарка, улица 20-40, здание 2/1 (СпецЦОН), телефон: +7 (747) 623 53 57, часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 (обед 13:00-14:00), суббота с 9:00 до 13:00.
Сотрудники "Астана ветсервис" также проводят подворовой обход, чтобы выявить тех, у кого нет возможности привезти своих питомцев.
"Мы сейчас проводим подворовой обход, не все хозяева могут привезти животных, например, дедушки, бабушки. Мы приезжаем, чипируем, вакцинируем, дегельминтизацию проводим, выдаём паспорт, регистрируем животное. Это делается бесплатно. По госпрограмме вакцинация от бешенства и дегельминтизация проводятся бесплатно", — сказал Ерлан Ерлан Зикибаев.
Тех, кто считает, что вживление чипа принесёт боль животным, он успокоил.
"Это не больно. Чип размером с рисовое зёрнышко вживляется в холку под кожу и остаётся на всю жизнь. Он сделан по специальной технологии и не будет раздражать организм животного. Внешне чип не будет заметен", — заверил Ерлан Зикибаев.
Около 300 собак и кошек уже бесплатно прошли чипирование.
"Хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше хозяев сейчас начали чипировать своих питомцев. Потому что с сентября 2023 года услуга уже будет платной", — отметил он.
Для чего нужно чипирование
Как утверждают в "Астана ветсервис", чипирование поспособствует более ответственному обращению с животными. И, возможно, решит проблему с бродячими собаками и кошками.
"На машину же документы нужны, такая же система будет и с животными. Хозяин несёт ответственность за животное, он обязан создавать условия, и делать так, чтобы животное не было опасным для общества. Проблема с бродячими животными была и есть, хоть мы и стараемся уменьшать их количество. Этот закон (об ответственном обращении с животными. - Авт.) и система TAÑBA сделают так, чтобы владельцы более ответственно обращались с животными. Животное должно быть под присмотром хозяина. А мы будем это контролировать. Планируем, что со временем бродячих животных вообще не будет. Также есть цель упорядочить это всё и понимать количество домашних животных по городу", — говорит Ерлан Зикибаев.
Кроме того, благодаря чипу найти потерявшихся животных станет намного проще.
"В системе TAÑBA будет вкладка "поиск". Если животное кто-то найдёт, то может отвезти его в ветклинику, в которой имеют сканеры, и проверить номер чипа. По этому номеру можно будет узнать контакты владельца и вернуть животное", — сказал Ерлан Зикибаев.
В акимате уже проводили обучение по пользованию системой среди ветврачей и полицейских. Последние, по мнению Ерлана Зикибаева, тоже должны иметь представление о том, как этим пользоваться.
"Полицейские тоже должны уметь работать по системе TAÑBA. Если они приобретут сканеры, они тоже смогут просканировать животное, узнать номер чипа. Связаться с клиникой и по этому номеру найти хозяина. Я считаю, что полицейским это надо в обязательном порядке. Ведь они чаще с этим сталкиваются. К примеру, если собака, оставшаяся без присмотра, нападёт на кого-то, проявит агрессию или будет мешать отдыху людей в общественных местах, полицейские смогут найти хозяина и оштрафовать его", — сказал Ерлан Зикибаев.
Что будет с теми, кто не чипировал питомца
За отсутствие чипа у питомца хозяину грозит административный штраф в 10 МРП. Но при первом выявлении сначала дадут срок на устранение нарушения. И только в случае, если хозяин ничего не предпринял, то придётся платить штраф.
"Конечно, в частные владения никто не может зайти, чтобы проверить. Но будут штрафовать, если выявят такие случаи. Например, как на Западе существует соседский присмотр. Соседи могут обратиться в полицию или ветслужбы", — сказал Ерлан Зекенов.
Ветеринарный врач Ирина Ашуркова поддерживает обязательное чипирование домашних животных.
"Раньше чипирование было обязательным только для выезда за рубеж. Скоро оно станет обязательным и внутри страны. Это хорошее дело. У каждого человека есть паспорт. Теперь и у каждого животного тоже будет паспорт. Потерялось животное, сразу найдут по чипу. Ответственность будет, нельзя уже будет просто взять и выбросить. Однозначно в ответе владелец будет. И сейчас это более организовано. База уже есть, мы сейчас всё отрабатываем. Уже приходили к нам первые пациенты, мы вводим чип, выдаём паспорт. На сегодня этот вопрос акиматом более организован. Нас вызывали, обучали, давали рекомендации. Сейчас клиники вносят в эту базу", — сказала Ирина Ашуркова.
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