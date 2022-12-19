Объявлены победители кинофестиваля “Евразия”

В Алматы прошла торжественная церемония закрытия XVI международного кинофестиваля "Евразия", передаёт BaigeNews.kz. В течение семи фестивальных дней зрители и участники "Евразии" посмотрели кинокартины из 25 стран.

Пятьдесят фильмов участвовали в различных программах фестиваля, показы трех из них – картин "Прекрасная Елена", "Боран" и "Ауыл" – стали мировыми премьерами.

Авторитетное жюри фестиваля подвело итоги киносмотра и определило победителей в конкурсных программах по нескольким номинациям.

Международная конкурсная программа:

Лучший фильм – "Эсимде" (реж. Актан Арым Кубат, Кыргызстан).

Лучшая режиссерская работа – Леван Когуашвили (Brighton 4th / "Брайтон 4-й", Грузия).

Лучшая режиссерская работа – Асиф Рустамов ("Холодный как мрамор", Азербайджан).

Специальный приз жюри – Камара Камалова ("Дорога в никуда", Узбекистан).

Лучшее исполнение мужской роли – Навид Мохаммадзаде (Beyond the Wall / "За стеной", Иран).

Лучшее исполнение женской роли – Шен Ши Ю (A Woman / "Женщина", Китай).

Диплом жюри – Катай Даули за роль в фильме "Боран" (Казахстан). Диплом жюри – фильм "Не хороните меня без Ивана" (реж. Любовь Борисова, Республика Саха).

Диплом жюри – фильм Il Boemo / "Иль Боемо" (реж. Петр Вацлав, Чехия).

Национальная конкурсная программа:

Лучший фильм – "Красный гранат" (реж. Шарипа Оразбаева).

Лучшая режиссерская работа – Серик Апрымов ("Ауыл").

Специальный приз жюри – фильм "Отау" (реж. Алишер Жадигеров).

Лучшее исполнение мужской роли – Алихан Абильдин ("Скоро кончится лето").

Лучшее исполнение женской роли – Ольга Ландина ("Зере").