Объявленный в розыск казахстанец задержан в Кыргызстане
Вчера, 23:34
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Вчера, 23:34Вчера, 23:34
105Фото: скриншот видео
В столице Кыргызстана задержан объявленный в розыск казахстанец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека.
Сообщается, что в ГУВД Бишкека получили информацию о том, что в их городе скрывается 31-летний казахстанец, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного в Казахстане уголовного дела по статье 427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы).
Оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа установили и задержали казахстанца. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
"В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики", – отмечается в сообщении.
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