  • 21 Марта, 00:19
  • BAIGENEWS

Объявленный в розыск казахстанец задержан в Кыргызстане

Вчера, 23:34
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:34
Вчера, 23:34
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Фото: скриншот видео

В столице Кыргызстана задержан объявленный в розыск казахстанец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека. 

Сообщается, что в ГУВД Бишкека получили информацию о том, что в их городе скрывается 31-летний казахстанец, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного в Казахстане уголовного дела по статье 427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы).

Оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа установили и задержали казахстанца. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

"В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики", – отмечается в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Пресс-служба ГУВД г.Бишкек 🇰🇬 (@guvd_bishkek)

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