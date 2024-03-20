Объявленный в розыск казахстанец задержан в Кыргызстане

В столице Кыргызстана задержан объявленный в розыск казахстанец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ГУВД Бишкека.

Сообщается, что в ГУВД Бишкека получили информацию о том, что в их городе скрывается 31-летний казахстанец, объявленный в международный государственный розыск в рамках возбужденного в Казахстане уголовного дела по статье 427 УК РК (Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы).

Оперативники при силовой поддержке бойцов спецназа установили и задержали казахстанца. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

"В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики", – отмечается в сообщении.