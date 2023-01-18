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Объявлена Птица года 2023 в Казахстане
Птицу года выбирали члены АСБК путём онлайн-голосования. Из двух видов — саксаульной сойки и синей птицы — 64% голосующих остановили свой выбор на синей птице, передаёт BaigeNews.kz.
Виды традиционно были предложены орнитологами Союза охраны птиц Казахстана и АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия).
Голосование длилось шесть дней и завершилось 15 января.
"Синяя птица занесена в Красную книгу РК как мозаично распространенный, с общей невысокой численностью вид. Главные угрозы для вида в Казахстане – нелегальный отлов для зооторговли, а в последнее время – нарастающий фактор беспокойства из-за массового отдыха людей в горах.
Синяя птица, Көкқұс (Myophonus caeruleus) — вид из семейства Дроздовые, обитает по горным рекам юга Казахстана. Зимой откочевывает к югу, но часть птиц зимует в нижнем поясе гор. В последние годы бёрдвочеры (любители наблюдать за птицами) отмечают единичные зимовки в городе Алматы. Гнездится над водой на скальных выступах, опорах мостов и т.п. В кладке 4-6 яиц. Питается водными и наземными беспозвоночными, ящерицами, грызунами, реже мелкими птицами и рыбами, осенью и зимой поедает ягоды", - говорится в сообщении Ассоциации.
Юго-восток Казахстана — самая северная часть ареала вида.
Характерный флейтовый свист синей птицы, перекрывающий шум горных рек, практически невозможно ни с чем спутать. Синяя птица — украшение наших гор!
Кампания "Птица года" проходит в Казахстане с 2006 года. Аналогичные акции проходят ещё в ряде стран мира, самая масштабная — в Новой Зеландии, где птицу могут выбирать все граждане страны через голосование на специальном сайте. Цель кампании — обратить внимание общественности на птиц и проблемы их сохранения. Приоритет отдаётся редким видам, но иногда бывают и исключения — в 2016 году был выбран домовый воробей, в 2011 — большая синица, в 2010 — обыкновенный скворец. В 2022 году Птицей года был соловей.
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