Объявлен конкурс социальных роликов к 25-летию Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Объявлен конкурс социальных видеороликов, посвящённый 25-летию Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.
Участники могут направить свою работу на различные темы, связанные с религией: пропаганда национальных ценностей, профилактика идеологии экстремизма и терроризма, продвижение межконфессионального согласия, основы светского государства и другое.
Общий призовой фонд конкурса - 1 750 000 тенге. За первое место предусмотрен сертификат на миллион тенге, второе место – сертификат на 500 тысяч тенге, третье место – сертификат на 250 тысяч тенге.
Приём видеороликов для участия в конкурсе пройдёт с 14 августа по 14 сентября 2023 года. Видеоролики должны быть выполнены на государственном или русском языках.
В конкурсе могут принять участие жители города Астаны старше 16 лет. Подробную информацию можно найти на сайте www.elorda-din.kz.
Технические требования к видеороликам:
* Формат видеоролика должен быть MPEG4 или AVI;
* Минимальное стандартное требование на видео: 720×480 (12:8 см);
* Продолжительность видеоролика не менее 30 секунд;
* Использование специальных программ и средств при монтаже и съёмке видеоролика – по желанию участника;
* Определяет жанр видеоролика (видеоклип, мультфильм и т.д.), в видео можно использовать фотографии.
Самое читаемое
- Педофила, изнасиловавшего восьмилетнюю девочку, освободили от наказания в СКО
- Коноплю высотой с дерево вырастил житель Уральска
- Обезглавил незнакомку, чтобы впечатлить сожительницу - жуткие подробности убийства в Алматы
- Странное "перемещение" границы Актау удивило водителей
- Потеряла 9 кг: в Нью-Йорке акула напала на человека впервые за 65 лет