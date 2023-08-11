Объявлен конкурс социальных роликов к 25-летию Астаны

Объявлен конкурс социальных видеороликов, посвящённый 25-летию Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.



Участники могут направить свою работу на различные темы, связанные с религией: пропаганда национальных ценностей, профилактика идеологии экстремизма и терроризма, продвижение межконфессионального согласия, основы светского государства и другое.

Общий призовой фонд конкурса - 1 750 000 тенге. За первое место предусмотрен сертификат на миллион тенге, второе место – сертификат на 500 тысяч тенге, третье место – сертификат на 250 тысяч тенге.

Приём видеороликов для участия в конкурсе пройдёт с 14 августа по 14 сентября 2023 года. Видеоролики должны быть выполнены на государственном или русском языках.

В конкурсе могут принять участие жители города Астаны старше 16 лет. Подробную информацию можно найти на сайте www.elorda-din.kz.

Технические требования к видеороликам:

* Формат видеоролика должен быть MPEG4 или AVI;

* Минимальное стандартное требование на видео: 720×480 (12:8 см);

* Продолжительность видеоролика не менее 30 секунд;

* Использование специальных программ и средств при монтаже и съёмке видеоролика – по желанию участника;

* Определяет жанр видеоролика (видеоклип, мультфильм и т.д.), в видео можно использовать фотографии.