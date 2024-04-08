Обвинённый в убийстве Миланы Давыдовой заявил, что лишь помог вынести тело

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области продолжаются слушания по делу об убийстве семилетней девочки. Сегодня перешли к главному судебному разбирательству, в котором подсудимый высказался, что не убивал Милану. Мужчина, вместе с тем, попросил провести слушания без участия СМИ, указывая на то, что в материалах дела отражена его интимная жизнь с подсудимой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На слушании прокурор зачитал обвинительный акт, вновь описав события, произошедшие 17 ноября 2023 года.

По версии обвинения, мужчина наведался к маме Миланы, вместе они употребили алкоголь, а после занялись интимом. Именно в этот момент и застала их семилетняя дочь. Следствие склоняется к тому, что именно страх раскрытия факта измены со стороны взрослых и привёл к убийству девочки.

Между тем, заслушали анкетные данные подсудимого, который, как выяснилось, ранее неоднократно судим.

В первый раз в 1991 году, затем в 1997-м, 2003-м, 2012-м, 2016-м, 2019-м, а в последний раз в 2023 году был ограничен в свободе.

Мужчина состоял на учёте в службе пробации на момент смерти Миланы Давыдовой. Учитывая богатый опыт судебных процессов, на слушании сегодня он неоднократно высказывался, задавал вопросы и даже заявил ходатайство.

Что касается подсудимой, мамы Миланы, в основном за неё говорил адвокат.

"Я не согласен с обвинительным актом. Я не убивал. Частично я признаю, что выносил. У меня укрывательство и недонесение. Я пришёл, когда она уже совершила, попросила меня труп спрятать", - заявил подсудимый на слушании.

Мама девочки вину отрицать не стала, лишь отметила, что не согласна с некоторыми данными, в частности, что она не раскаивается.

Сегодня же в суде приступили к допросу свидетелей. Всего их порядка 10, выслушать предстоит всех. Лишь после этого дадут слово подсудимым.

Одним из свидетелей выступил продавец магазина, расположенного в селе.

"17 ноября Аскар (имя подсудимого - Прим.авт.) приходил в магазин. Он пришел в 12:30, купил водку. С ним были дядя Саша, мой зять и теть Шолпан, это моя родственница. Мне стало вечером известно, что пропала девочка. Подсудимого заочно знаю. Я знаю, что он работает в крестьянском хозяйстве, лично не знакома. Он ранее приходил в магазин, покупал продукты", - сообщила суду свидетель.

Сегодня же в суд вызвали папу Миланы Давыдовой. Александр Колчин пояснил, что отец он родной, но официально у детей от него лишь отчество. Каждую пятницу семья приезжала к нему на жайляу, расположенное в 17 километрах от сел Бескауга, где он работал с середины лета и должен был закончить ориентировочно к декабрю.

"В этот день ждали. Ещё зять был, моей супруги брат, он от меня уехал в 3 часа дня. Он говорит, сейчас должны привезти вашу семью. Четыре уже, пять, шесть, семь... В итоге маякнул Саяту (зять - Прим.авт.) , он перезвонил. Говорит: "Милана к тебе не приходила?" Я говорю: "Нет, не приходила. А что?" Он говорит: "Найти не могут. Может к тебе пошла?" Я говорю: "Как она пошла, она сюда не дойдёт". Это было в 9 часов вечера. Я потом лошадь искал, не нашёл. Пешком уже пошёл с фонариком, потом вернулся, прохладно было. Утром поймал лошадь и поехал на поиски Миланы. К обеду управляющий подъехал на мотоцикле и говорит, что вызывают в акимат. Приехал участковый, и меня забрал в акимат. Там я увидел свою супругу. Спрашивал, интересовался у неё. Она говорила, что не знает", - пояснил Александр Колчин.

Отец девочки также рассказал, что слухи о том, что в его отсутствие домой наведывается другой мужчина, он слышал. Беседовал по этому вопросу с женой, но та все отрицала.

Мать Миланы употребляла алкоголь, в том числе без веского повода. А вот по отношению к детям могла проявить и агрессию, к примеру, ударить "по попе".

К слову, когда Милану всё же нашли, Александр поговорил со старшим сыном, на глазах у которого убили девочку. Мужчина в суде рассказал, сын ему сообщил, что видел, как мама била сестру по спине кулаком, а после подсудимый ремнем задушил девочку.

Подсудимый в начале заседания потребовал провести процесс в закрытом режиме. Указал на то, что будет обсуждаться его интим с мамой Миланы, да и озвучат показания малолетнего брата девочки, но суд в ходатайстве отказал.