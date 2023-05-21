Обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении взяли под стражу на месяц

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Суд общей юрисдикции Еревана принял решение заключить под предварительный арест на один месяц Гаяне Акопян, обвиняемую в попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Во время заседания у здания суда собрались соратники обвиняемой, которые скандировали антиправительственные лозунги.

В среду газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить 23-летнего сына премьер-министра Армении.

По информации газеты, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

"Юноша сам сел в машину матери погибшего военного, и отправился с ней в "Ераблур" (воинское кладбище прим. ред.), а затем, по непонятной для нас причине, выpыгнул из нее. В машине кроме него и женщины никого не было", — говорится в официальном заявлении "Зова сыновей".

Следственный комитет Армении в среду вечером возбудил уголовное дело о попытке похищения.

Организация "Зов сыновей" возникла на фоне протестов, последовавших за подписанием мирного соглашения после окончания Второй Карабахской войны (27 сентября 2020 г. – 10 ноября 2020 г.). Её члены считают, что Никол Пашинян несет личную ответственность за смерть погибших во время боевых действий, и требуют его отставки, а также отставки действующих властей Армении. В рамках уголовного дела, расследующего обстоятельства военного конфликта, их признали потерпевшими.