Обвиняемого в изнасиловании дочери мужчину оправдали в Мангистау

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Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств. Однако мать девочки настаивала на том, что насильственные действия в отношении ребёнка всё же были, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области было рассмотрено дело в отношении У., обвиняемого по статьям "Развращение малолетних, совершенное родителем" и "Изнасилование, совершенное неоднократно".

"У. обвинялся следствием в том, что он в период с 2016 года по 2021 год совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь", - отметили в пресс-службе суда.

Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 000 000 тенге в качестве морального вреда.



Защитники и сам подсудимый просили суд вынести оправдательный приговор, указав, что по делу вина последнего не установлена.



В итоге, суд вынес оправдательный приговор в связи с недоказанностью вины подсудимого.

"Вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения. Показания законного представителя, несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно заключением судебно-медицинской экспертизой. Оправданному разъяснено право на возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", - пояснили в пресс-службе суда.

По словам матери потерпевшей, как сообщает Massaget.kz, впервые мужчина изнасиловал дочь, когда ей было 10 лет. Боясь, что отец убьёт маму, дочь не рассказывала ей о случившемся.

"Я была шокирована, когда узнала об этом. Не могу выразить словами. Когда я рассказала ситуацию семье супруга, все ругали меня и говорили: "Ты опозоришь нашу семью и поставишь крест на судьбе своей дочери, никому не рассказывай". Я обратилась онлайн за помощью к психологу. Этот же психолог опубликовал инцидент в социальной сети, и было возбуждено уголовное дело", - рассказала мать девочки.

Суд также вынес частное постановление в адрес прокурора Мангистауской области о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования.



Апелляционная коллегия по уголовным делам также рассмотрела дело, однако, решение суда осталось неизменным.