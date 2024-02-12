Обучать по "Болашаку" специалистов лесного дела предложил депутат
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Депутат Едил Жанбыршин на правительственном часе в мажилисе предложил обучать по программе "Болашак" специалистов лесного дела и сотрудников лесопожарных станций, передаёт BaigeNews.kz.
Нехватка кадров и отсутствие качественной системы подготовки работников лесных учреждений является одной из актуальных проблем, считает депутат.
"Одной из актуальных проблем является нехватка кадров и отсутствие качественной системы подготовки работников лесных учреждений по обучению тактике и способам тушения лесных пожаров, а также соблюдения техники безопасности.
Необходимо увеличить количество грантов в ВУЗах по специальности "лесное дело" и проводить обучения сотрудников лесопожарных станций на базе учебных центров МЧС. Также необходимо предусмотреть государственные гранты по программе "Болашак" на обучение по данным специальностям в Южной Кореи, Турции, Финляндии и других странах, где применяются передовые системы и методы тушения лесных пожаров", - сказал депутат.
Он обратил внимание на то, что в развитии лесной отрасли практически не участвует наука.
"В Казахстане существует единственный в республике научно-исследовательским институтом в области лесного хозяйства, это "Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейхана". Институту необходимо обратить внимание на проблемы, связанные с пожарами и разрабатывать отечественные климатические технологии, такие как искусственный дождь и другие", - сказал депутат.
Также для контроля за обстановкой, связанной с пожарами, необходимо совместно с Аэрокосмическим комитетом разработать и проводить космический мониторинг по выявлению термальный точек, считает депутат. По его словам, это позволит оперативно принимать соответствующие меры по ликвидации загораний.
Ранее министр экологии и природных ресурсов сообщил о том, насколько увеличили зарплату лесникам.
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