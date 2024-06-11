Обсуждение строительства АЭС прошло в Жезказгане

В целях обсуждения вопроса строительства АЭС в Казахстане сегодня, 11 июня, в городе Жезказган по инициативе общественного объединения "Ұлытау жастары" города прошли публичные обсуждения, передаёт BaigeNews.

Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих было размещено акиматом области Улытау на официальном сайте.

В публичных обсуждениях приняли участие жители региона, члены местного Общественного совета, Совета ветеранов, депутаты областного и городского маслихатов, представители Министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики", АО "Ульбинский металлургический завод", Ассамблеи народа Казахстана, малого, среднего и крупного бизнеса, молодежных и неправительственных организаций, СМИ, местные активисты, экологи, энергетики и т.д.

Спикерами выступали представили Министерства энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", АО "Ульбинский металлургический завод" и РГП "Институт ядерной физики".

В своем выступлении спикеры подчеркнули, что в настоящее одним из приоритетных направлений в энергетическом секторе Казахстана является развитие атомной энергетики. Учитывая рост потребления электроэнергии Казахстан нуждается в вводе новых базовых мощностей в целях стабильного обеспечения потребности страны. В условиях текущего уровня развития технологий, применяемых в энергетическом секторе, АЭС является наиболее перспективным решением альтернативой замены выбывающих мощностей. Вместе с тем у Казахстана есть все преимущества для развития атомной энергетики. Наличие в стране сырьевой и производственной базы создает все предпосылки для развития атомной энергетики.

В данном мероприятии местными жителями активно задавались вопросы по экологии, экономическим факторам, развитию инфраструктуры, влиянию АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, безопасности реактора, подготовке кадров.