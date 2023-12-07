Обширные ожоги получил рабочий комбината в Акмолинской области
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39-летний акмолинец получил обширные ожоги и увечья на рабочем месте. Полицейские начали досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
В управление полиции Степногорска поступило сообщение из станции скорой медицинской помощи об оказании помощи местному жителю с диагнозом: "Термический ожог лица, туловища, верхней и нижней конечности справа, запястья слева 2-3 степени, ушибленная рана лба справа".
"Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что пострадавший мужчина получил обширные ожоги и увечье на одном из комбинатов региона, находясь на рабочем месте. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда", - рассказали в ведомстве.
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