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Обширные ожоги получил рабочий комбината в Акмолинской области

Вчера, 22:32
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 22:32
Вчера, 22:32
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

39-летний акмолинец получил обширные ожоги и увечья на рабочем месте. Полицейские начали досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz

В управление полиции Степногорска поступило сообщение из станции скорой медицинской помощи об оказании помощи местному жителю с диагнозом: "Термический ожог лица, туловища, верхней и нижней конечности справа, запястья слева 2-3 степени, ушибленная рана лба справа". 

"Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что пострадавший мужчина получил обширные ожоги и увечье на одном из комбинатов региона, находясь на рабочем месте. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 156 УК РК - "Нарушение правил охраны труда". Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка государственным инспектором труда", - рассказали в ведомстве. 

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