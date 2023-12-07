Обширные ожоги получил рабочий комбината в Акмолинской области

39-летний акмолинец получил обширные ожоги и увечья на рабочем месте. Полицейские начали досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

В управление полиции Степногорска поступило сообщение из станции скорой медицинской помощи об оказании помощи местному жителю с диагнозом: "Термический ожог лица, туловища, верхней и нижней конечности справа, запястья слева 2-3 степени, ушибленная рана лба справа".