Общую платформу по обмену информационными материалами создадут Казахстан и Азербайджан

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли в рамках Дней культуры Казахстана в Азербайджане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Глава казахстанского Минкульта Аида Балаева выразила признательность министру культуры Азербайджана Адилю Керимли за содействие в организации Дней культуры Казахстана.

"Наши государства и народы успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, особенно в сфере культуры. Мы заинтересованы в усилении работы по созданию анимационных фильмов для детей, проведении мастер-классов для наших молодых художников с участием азербайджанских мастеров, исследовательских проектов, в целом, развитии научного туризма, культурного волонтёрства, книгоиздания", - сказала Аида Балаева.

Адиль Керимли поблагодарил главу казахстанского Минкульта за насыщенную культурную программу.

"У наших стран большое сходство культур, общие корни. Казахстан для нас братская страна, и культурная составляющая является главной в развитии дружественных отношений. Мы, как и вы также надеемся на сотрудничество в сфере кинематографии, включая совместное производство фильмов. В этом вопросе у вас накоплен хороший опыт. Азербайджан в числе тюркоязычных стран участвует в проекте по созданию анимационного фильма о Ходже Насреддине. Просим оказать содействие в организации съёмок на территории Казахстана. У нас много и других хороших проектов. Но самый главный и важный – это Дни культуры Азербайджана в Казахстане, которые пройдут в 2024 году. Мы с нетерпением ждем этого момента, чтобы показать Казахстану культурное богатство нашей страны", - сказал Адиль Керимли.

Аида Балаева передала министру культуры проект Дорожной карты по взаимодействию между двумя странами. Он охватывает сферы культуры архивного дела, информации, гражданского общества, волонтёрства и молодежной политики.

Стороны планируют тесно сотрудничать в организации культурных мероприятий, научных археологических исследований, создании общей платформы по обмену мнениями и информационными материалами по вопросам охраны и использования объектов историко-культурного наследия и научно-реставрационным работам. Предусмотрены также презентации книг народных писателей двух стран, перевод художественной литературы, реализация совместных медиапроектов, обмен анимационным, документальным и художественным контентом, лучшими волонтерскими практиками и проектами.

Кроме того, Аида Балаева встретилась с министром молодёжи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере молодежной политики. В частности, казахстанская сторона предложила продолжить развитие сотрудничества, организовав молодежные мероприятия по креативной индустрии, экологические акции и выставки.