Общественный защитник пыталась пронести деньги заключённому в Костанайской области
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
154Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Попытку пронести деньги на территорию следственного изолятора предотвратили сотрудники ДУИС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
"При личном досмотре общественного защитника, которая пришла к следственно-арестованному, находящемуся в учреждении №76 (следственный изолятор в Костанайской области) обнаружены денежные средства в размере 85 тысяч тенге, спрятанные в подкладке куртки", - сообщили в ДУИС.
Осуществляется сбор информации по привлечению гражданки к административной ответственности.
За попытку передачи на территорию колонии запрещённых предметов грозит штраф в размере 10 МРП. С начала года предотвращено более 30 попыток проноса запрещённых предметов на территории исправительных учреждений области.
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