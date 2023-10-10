Общественный защитник пыталась пронести деньги заключённому в Костанайской области

Попытку пронести деньги на территорию следственного изолятора предотвратили сотрудники ДУИС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"При личном досмотре общественного защитника, которая пришла к следственно-арестованному, находящемуся в учреждении №76 (следственный изолятор в Костанайской области) обнаружены денежные средства в размере 85 тысяч тенге, спрятанные в подкладке куртки", - сообщили в ДУИС.

Осуществляется сбор информации по привлечению гражданки к административной ответственности.

За попытку передачи на территорию колонии запрещённых предметов грозит штраф в размере 10 МРП. С начала года предотвращено более 30 попыток проноса запрещённых предметов на территории исправительных учреждений области.