Общественный резонанс вызывает внедрение QR-кодов в детсадах Казахстана

Национальная палата предпринимателей будет требовать законного обоснования внедрения QR-кодов в детсадах, передаёт BaigeNews.kz.

На очередном заседании Палаты предпринимателей Акмолинской области обсудили общественный резонанс среди родительской общественности и владельцев частных детских садов, вызванный внедрением QR-кодов.

"К сожалению, отдел образования Кокшетау ввёл электронное табелирование без согласования с предпринимателями и родителями. Непосредственные потребители услуг, то есть родители, начали предъявлять претензии руководителям и сотрудникам частных детских садов, столкнувшись с проблемами сбоя при использовании QR-кода. А предприниматели оказались в ситуации, когда госорганы требуют, а потребители услуг против", - сообщила председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Акмолинской области Валентина Геращенко.

Родители и владельцы частных детсадов озадачились, а что, если ребенка приводит родственник, не имеющий смартфона, или телефон разрядился, или закончился интернет-трафик? Многие родители отказываются сканировать QR-код и заключать дополнительные соглашения к действующим договорам, а это грозит рисками судебных тяжб. Руководители частных детских садов, осуществляющие развозку детей по утрам, интересуются, как и кто должен проводить процедуру сканирования QR-кодов?

Члены отраслевого совета вынесли ряд рекомендаций управлению образования Акмолинской области, отделу образования Кокшетау, разработчикам информационной системы. Они просят предоставить НПА обоснование законности внедрения системы и рекомендуют разработчикам провести работу по предоставлению возможности сканировать QR-код через любое имеющееся приложение и исправить все недоработки и недочеты.

"Кроме того, мы намерены инициировать письмо в адрес прокуратуры Акмолинской области касательно правовой оценки требований отдела образования Кокшетау" по внедрению QR-кода", - заявил заместитель директора РПП Расул Сыздыков.

Напомним, с 1 ноября в детских дошкольных учреждениях Кокшетау в пилотном режиме запустили электронное табелирование посещаемости воспитанников путем фиксации с помощью мобильного приложения по QR-кодам. Планировалось, что в случае положительного решения ее планирую ввести во всех организациях образования в 2024 году.