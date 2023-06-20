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narxoz-edu.tilda.ws Сегодня, 23:00
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Сегодня, 23:00
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Фото: narxoz-edu.tilda.ws

Общественное обсуждение строительства нового общежития Нархоза состоится в Алматы

Университет Нархоз объявил о проведении общественного обсуждения строительства нового общежития, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие состоится 23 июня в 18:00 по адресу: город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 10, земельный участок 26/1.

Обсуждение будет проходить в открытом формате. Каждый желающий сможет принять участие.

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Сегодня, 23:00
115
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