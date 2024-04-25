Общественник показал "пизанские" фонари в парке Семея
Вчера, 09:58
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Вчера, 09:58Вчера, 09:58
61Фото: Альбина Халел
В сквере г. Семей провели некачественную устновку уличного освещения. Накренившиеся фонари не только портят вид но и опасны для горожан. Общественники уже обеспокоены и призывают власти принять срочные меры. Член общественного совета Семея Илья Бароховский лично проверил все фонари и мягко говоря оказался не удовлетворен их состоянием.