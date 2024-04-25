Общественник показал "пизанские" фонари в парке Семея

В сквере г. Семей провели некачественную устновку уличного освещения. Накренившиеся фонари не только портят вид но и опасны для горожан. Общественники уже обеспокоены и призывают власти принять срочные меры. Член общественного совета Семея Илья Бароховский лично проверил все фонари и мягко говоря оказался не удовлетворен их состоянием.