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Общественник показал "пизанские" фонари в парке Семея

Вчера, 09:58
АВТОР
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Альбина Халел Вчера, 09:58
Вчера, 09:58
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Фото: Альбина Халел

В сквере г. Семей провели некачественную устновку уличного освещения. Накренившиеся фонари не только портят вид но и опасны для горожан. Общественники уже обеспокоены и призывают власти принять срочные меры. Член общественного совета Семея Илья Бароховский лично проверил все фонари и мягко говоря оказался не удовлетворен их состоянием. 

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