Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

Фото: акимат Астаны

В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" в эти выходные, 29 апреля в столице проведут общегородской субботник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

В столице с 8 апреля по 6 мая проводится традиционный экологический месячник "Жасыл Астана". В рамках этой работы в Астане проводится несколько коммунальных и общегородских субботников с привлечением городских служб, трудовых коллективов и активных жителей города.

Напомним, экомесячник открыли первым весенним коммунальным субботником 8 апреля. Усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон 555,58 тонн отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн. м2, посадка деревьев. Активное участие в мероприятии приняли районные акиматы, коммунальные службы, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса.

Второй коммунальный субботник провели в городе 22 апреля. Участие в нем приняли 3 203 человека, 222 предприятия и организации, привлекли 587 единиц спецтехники. Собрано и вывезено на полигон 246,92 тонн отходов.

Во время субботника 29 апреля коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, проводить уборку мусора, также очистят прибрежные участки водоемов.

Для уточнения участков уборки и посадки деревьев просим обращаться в аппараты акимов районов города Астаны по следующим номерам телефонов:

район Алматы: Мурат Нурканат, + 7 701 741 87 77;

район Байконыр: Айтбеков Нурбол, +7 778 968 18 58;

район Сарыарка: Тынбаев Жансеит, +7 747 868 81 11;

район Есиль: Киргизбаев Жасулан, + 7 701 628 46 86;

район Нура: Оралов Руслан, +7 777 079 04 24.

В эту субботу, 29 апреля жителей города приглашают принять участие в большом общегородском субботнике, чтобы вместе сделать столицу еще чище.