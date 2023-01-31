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  • Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте РК
elorda.info Сегодня, 10:17
599
Сегодня, 10:17
599
Фото: elorda.info

Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте РК

Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте республики, передаёт BaigeNews.kz.

В него вошли:

  • Алауханов Есберген Оразулы — главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию),
  • Бейсембаев Гани Бектаевич — министр просвещения РК,
  • Ескараев Азамат Несипбаевич — министр юстиции РК,
  • Ластаев Артур Ермекович — уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию),
  • Нурбек Саясат — министр науки и высшего образования РК,
  • Оралов Асхат Раздыкович — министр культуры и спорта РК,
  • Хасанова Шахноза Кулабдулаевна — директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию).

Из состава выведены: Абаев Д.А., Азимова Э.А., Меркель И.Д., Мусин К.С., Онгарбаева Е.А.

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#комиссия #состав
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:17
599
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