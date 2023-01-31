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Сегодня, 10:17
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599Фото: elorda.info
Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте РК
Обновлён состав Комиссии по правам человека при президенте республики, передаёт BaigeNews.kz.
В него вошли:
- Алауханов Есберген Оразулы — главный редактор международного научного журнала "Наука и жизнь Казахстана" (по согласованию),
- Бейсембаев Гани Бектаевич — министр просвещения РК,
- Ескараев Азамат Несипбаевич — министр юстиции РК,
- Ластаев Артур Ермекович — уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию),
- Нурбек Саясат — министр науки и высшего образования РК,
- Оралов Асхат Раздыкович — министр культуры и спорта РК,
- Хасанова Шахноза Кулабдулаевна — директор общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (по согласованию).
Из состава выведены: Абаев Д.А., Азимова Э.А., Меркель И.Д., Мусин К.С., Онгарбаева Е.А.
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