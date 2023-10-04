В России обнажённый мужчина застрял в дымоходе гаража, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в городе Светлогорск под Калининградом, сообщает ГУ МЧС России по области

Через пять минут после поступившего на номер "112" звонка огнеборцы приехали по указанному адресу.

"Выяснилось, что мужчина попал в ловушку нагишом с поднятыми руками вверх. Сотрудники МЧС России успешно провели ювелирную операцию по деблокированию человека из дымохода. Было задействовано пяять человек личного состава и одна единица техники", - отмечается в пресс-релизе.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.