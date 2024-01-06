Обнажённые лыжницы спустятся с горы Колорадо

29-30 марта на курорте Sunlight Mountain Resort в Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо, пройдёт ежегодный фестиваль Boot Tan, в рамках которого с горы Колорадо на лыжах спустятся обнаженные женщины и небинарные люди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NewYork Post.

Организатор мероприятия Дженни Веррочи рассказала, что Boot Tan создавался для того, чтобы создать "безопасное место" для женщин-лыжниц, которое позволило бы им "быть свободными" в уединенном месте.

Веррочи не беспокоится, что мужчины могут попытаться проникнуть на фестиваль, так как за четыре года они ни разу не сделали этого. Кроме того, на мероприятии будет действовать дополнительная охрана.

Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие 1 500 женщин.