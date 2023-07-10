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Обнародованы подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области
Семилетний ребенок был застрелен на винограднике в селе Акжар. Там работал его отец, которого вместе с братом наняли для отстрела птиц. В тот злополучный день мужчины взяли на работу детей. Никто из них не подозревал, чем всё это обернется. Трагедия произошла когда мужчина произвел выстрел и по неосторожности попал в ребенка. Мальчик скончался на месте проишествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Погибший учился в школе села Акжар. По словам завуча учебного заведения, в этом году он должен был перейти во второй класс. Педагоги говорят: мальчик был отличником, хорошо ладил со сверстниками.
"Он был третьим ребенком в семье. Все члены его семьи учатся в нашей школе. Самый старший ребенок перешел в 5 класс, а второй ребенок перешел в 4 класс, погибший мальчик должен был перейти во второй класс. Погибший был очень шустрым ребенком и учился хорошо. Мы о его гибели узнали недавно и сразу сообщили в областное управление образования", - рассказал директор школы, в окторой учился мальчик Галымжан Нованов.
Серьёзный разговор с правоохранителями предстоит и хозяину виноградника. Ведь не ясно, как школьники были допущены на безопасную территорию, где производился обстрел птиц.
"Для защиты урожая от палящего солнца, дождя, града и птиц интенсивных садов есть специальные сетки. На это и для развития интенсивных садов с государственного бюджета предусмотрены субсидии в размере сорока процентов. Но, чтобы отстреливать или распугивать птиц выстрелами из ружья для защиты урожая – такого нет", - прокомментировал заместитель управления сельского хозяйства Туркестанской области Алибек Плалов.
Подозреваемого в несчастном случае уже доставили в полицию. Проводится досудебное расследование.
"По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Причинение смерти по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Назначены экспертизы. Все обстоятельства выясняются", - сообщила пресс-секретарь ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.
8-летнего мальчика похоронили в родном селе Акжар. С его близкими журналистам поговорить не удалось. Родители тяжело переживают потерю сына и отказались что-либо комментировать. Мальчик был единственным сыном в семье. У него осталось трое сестер.
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