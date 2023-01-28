Лента новостей
- Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента 09:27 128
- Руководителей Сайрам-Угамского нацпарка подозревают во взятках 09:11 233
- Обмороженное тело мужчины нашли рядом с рынком в Шымкенте 08:53 208
- В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 08:29 213
- Медики рассказали о состоянии мужчины, вытащившего из огня четверых детей 07:54 330
- Около 10 миллиардов тенге составляет предварительная сумма ущерба государству от лжетранзита автомобилей в Мангистау 07:27 376
- На границе с Китаем застряли 30 павлодарских автобусов 06:02 432
- Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо 05:30 487
- Россиянам больше не продают новые машины в Казахстане - СМИ 04:52 790
- Несколько месяцев пролежал в своей квартире актюбинский пенсионер 03:14 715
- Шесть младенцев умерли в роддоме Кыргызстана 02:45 501
- "Барыс" нокаутировал в домашнем матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ 01:32 705
- Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки 00:07 594
- В Риддере женщина, спускаясь с балкона третьего этажа уронила двухлетнего ребенка 27.01.2023 958
- Тайник с похищенным в январских событиях оружием нашли в Таразе 27.01.2023 508
- Елена Рыбакина в финале Australian Open: что говорят о её шансах эксперты из России и США 27.01.2023 632
- Нападение на посольство Азербайджана: в МИД Казахстана выступили с заявлением 27.01.2023 734
- Наркотики в гостинице изготавливал и хранил житель Акмолинской области 27.01.2023 602
- Минюст зарегистрировал список инициативной группы партии "Ынтымак" 27.01.2023 618
- Более 3000 авто легализовали в Казахстане 27.01.2023 621
- Аэрофлот возобновит полёты в Казахстан 27.01.2023 591
- Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по пара биатлону в Швеции 27.01.2023 589
- Дело о насилии над малолетним ребёнком расследуют в Актау 27.01.2023 775
- Сколько займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 27.01.2023 605
- Тепличный комплекс самовольно подключился к газопроводу в Туркестанской области 27.01.2023 1078
- За мат в адрес учителя или врача штраф будет больше, чем за брань в семье 27.01.2023 631
- Почти 100 абитуриентов лишили права сдать ЕНТ в январе в Казахстане 27.01.2023 818
- В Казахстане отменят сопроводительные накладные на товары 27.01.2023 649
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 670
- Премьер-министр открыл стекольный завод в Шымкенте 27.01.2023 594
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горы 27.01.2023 926
- Около 40 вузов предоставят скидки для обучения военнослужащих в Казахстане 27.01.2023 672
- "Визаран" для иностранцев отменили в Казахстане 27.01.2023 766
- В Таразе работники ТЭЦ потребовали увеличить им зарплату 27.01.2023 673
- Охота на сайгаков: в Минэкологии объяснили необходимость отстрела животных 27.01.2023 627
- Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане 27.01.2023 748
- Два трупа нашли в селе Костанайской области 27.01.2023 974
- Каждый чётвертый турист в Казахстане приезжает в Алматы 27.01.2023 780
- Горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - Оралов 27.01.2023 809
- Бибисара Асаубаева победила сильнейшего гроссмейстера Сергея Карякина 27.01.2023 880
- Смаилов раскритиковал акима Шымкента за состояние аэропорта 27.01.2023 1003
- Страны ЕАЭС будут бороться со "страшными" игрушками 27.01.2023 712
- Дочерние компании "Самрук-Казына" обвинили в массовых нарушениях правил закупок 27.01.2023 821
- Гранты детям погибших при исполнении: премьер подписал постановление 27.01.2023 822
- Авиаперелёты по Казахстану сделают бесплатными для двух тысяч детей 27.01.2023 1024
- Токаев принял в Акорде акима Астаны 27.01.2023 643
- Как в Казахстане помогают сиротам обрести семью и дом 27.01.2023 830
- В три раза увеличилось количество иностранных туристов в Казахстане в 2022 году 27.01.2023 979
- Генпрокуратура РК совместно с полицией Украины ликвидировали международную преступную группу 27.01.2023 683
- Более миллиона тенге должны заплатить в качестве взноса кандидаты в депутаты мажилиса - ЦИК 27.01.2023 621
- Политическим партиям порекомендовали помочь людям с инвалидностью баллотироваться в депутаты 27.01.2023 603
- Через Telegram-чат группа наркоторговцев сбывала мефедрон в Туркестанской области 27.01.2023 685
- За отдых внутри Казахстана планируют возвращать 20% стоимости тура - Минкульт 27.01.2023 931
- ЦИК частично допустил две новые партии к выборам депутатов маслихата 27.01.2023 663
- Альбина Какенова вышла в финал юниорского турнира Australian Open 27.01.2023 931
- Сколько в Казахстане стоит родить ребенка "из пробирки" 27.01.2023 671
- Антикор задержал заместителя директора павлодарского филиала "Казпочты" 27.01.2023 701
- Глава шымкентского КТЖ брал взятки за трудоустройство подчиненных - Антикор 27.01.2023 8790
- Преподаватель вуза требовал со студентов взятку за сдачу экзамена в Таразе 27.01.2023 1334
- В каком банке хранятся большинство депозитов казахстанцев 27.01.2023 1193
- Новую систему субсидирования в сельском хозяйстве разработали в Казахстане 27.01.2023 574
- Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова 27.01.2023 5584
- Осуждённый пропагандировал терроризм в колонии и получил новый срок 27.01.2023 1235
- Меры по улучшению инвестиционного климата рассмотрели в правительстве 27.01.2023 715
- В Шымкенте мужчина получил ожоги, спасая жену и детей из огня 27.01.2023 632
- Товарооборот Казахстана и Ирана достиг 500 млн долларов в 2022 году 27.01.2023 666
- Около 70 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 27.01.2023 689
- Астероид размером с автобус пролетел рядом с Землёй 27.01.2023 836
- На 117 миллионов тенге оштрафовали "зайцев" в автобусах Астаны за год 27.01.2023 918
- 100 миллионов тенге задолжала госкомпания бизнесмену Астаны 27.01.2023 12507
- Взрыв в "Оружейной палате" в Костанае: начался суд над директором магазина 27.01.2023 761
- Десятки таксистов-нелегалов оштрафовали за приставание в аэропортах и вокзалах РК 27.01.2023 824
- В Казахстане создадут третьего телеком-оператора 27.01.2023 992
- Мечту подростка исполнили полицейские в Усть-Каменогорске 27.01.2023 1039
- Паломники из Алматы подали заявление в полицию на турфирму 27.01.2023 818
- В Павлодаре задержан замглавы областного филиала "Казпочты" 27.01.2023 1030
- Десятки жилых домов в Рудном снова остались без отопления 26.01.2023 704
- Военный из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей" 26.01.2023 2336
- Парламентские выборы обсудили на экспертной площадке КИСИ 26.01.2023 794
- Подростков в Казахстане будут вакцинировать от вируса папилломы человека 26.01.2023 847
Сегодня, 08:53
208
208Фото: otyrar.kz
Обмороженное тело мужчины нашли рядом с рынком в Шымкенте
Возле алматинской трассы, рядом с рынком Жибек жолы в Шымкенте, на месте старого скотного рынка обнаружен труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
О жуткой находке полицейским по каналу "102" сообщили 27 января около 11 часов утра. Тело лежало в овраге рядом с оживленной трассой. По предварительной информации, он умер ночью, его тело было сильно обморожено.
На место происшествия приехали правоохранители и криминалисты. По предварительным данным, на теле не было следов насилия, точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 1914
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 1579
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1060
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1147
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 2359
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2107
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 2890
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1392
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1382
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 1927
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1516
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2107
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1556
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1750
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3451
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1912
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1862
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 12926
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1656
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2106
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5554
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2088
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2432
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2897
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9124
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2339
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15903
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3220
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2542
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 130015
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2397
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 39091
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 5952
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 5470
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5682
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 14624
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6273
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19226
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9459
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2556
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3229
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2629
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3047
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25744
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8296
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2438
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5242
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2789
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3229
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10024
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9626
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8280
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4725
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 4924
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5037
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 6938
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3222
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3704
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4422
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 54992
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4363
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6083
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3629
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4375
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4774
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5043
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8829
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10827
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4352
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 4351
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15793
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6406
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4842
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 4305
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 6979
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 10678
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 42133
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 45684
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 4965
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 4934
-
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 669
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 832
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 1488
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1126
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1113
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1453
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1206
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1742
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1430
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1643
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1775
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1714
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1704
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1691
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1557
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1755
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1823
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1796
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1790
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2033
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1909
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2234
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2281
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2162
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2143
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2290
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2267
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2471
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2353
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2262
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2364
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2492
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4857
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3060
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3456
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4401
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4084
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4059
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4005
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3669
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 4848
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5037
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6719
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6796
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6751
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5172
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5056
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5304
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5551
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5164
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4908
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6194
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 5957
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6467
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6352
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6245
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6733
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7196
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7580
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8046
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7325
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 8225
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 8053
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 8310
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 8203
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8337
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 9163
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 9203
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8872
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9430
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 9121
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 9167
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8560
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 9328
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9694
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 9305
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9606
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 9112
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9744
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 9244