Обмороженное тело мужчины нашли рядом с рынком в Шымкенте

Фото: otyrar.kz

Возле алматинской трассы, рядом с рынком Жибек жолы в Шымкенте, на месте старого скотного рынка обнаружен труп мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

О жуткой находке полицейским по каналу "102" сообщили 27 января около 11 часов утра. Тело лежало в овраге рядом с оживленной трассой. По предварительной информации, он умер ночью, его тело было сильно обморожено.

На место происшествия приехали правоохранители и криминалисты. По предварительным данным, на теле не было следов насилия, точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.