Обманувшего казахстанцев мошенника задержали в Новосибирске
Сегодня, 20:13
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Сегодня, 20:13Сегодня, 20:13
74Фото: polisia.kz
Почти через 10 лет в Новосибирске задержали разыскиваемого в Казахстане уголовного преступника. Подробности сообщили в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчина находился в международном розыске с 2015-ого года за мошенничество.
"Задержанный, находясь в столице, в группе лиц по предварительному сговору путём размещения объявления на сайте “Колеса KZ” о доставке машин из США и Европы по заниженным ценам, войдя в доверие граждан и убеждая в выгодности сделки, завладел деньгами в сумме более 40 миллионов тенге", - сообщили в МВД.
Решается вопрос о перепоручении уголовного дела согласно Минской конвенции.
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