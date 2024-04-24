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Обманувшего казахстанцев мошенника задержали в Новосибирске

Сегодня, 20:13
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:13
Сегодня, 20:13
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Фото: polisia.kz

Почти через 10 лет в Новосибирске задержали разыскиваемого в Казахстане уголовного преступника. Подробности сообщили в МВД РК, передаёт BaigeNews.kz

Мужчина находился в международном розыске с 2015-ого года за мошенничество.

"Задержанный, находясь в столице, в группе лиц по предварительному сговору путём размещения объявления на сайте “Колеса KZ” о доставке машин из США и Европы по заниженным ценам, войдя в доверие граждан и убеждая в выгодности сделки, завладел деньгами в сумме более 40 миллионов тенге", - сообщили в МВД.

Решается вопрос о перепоручении уголовного дела согласно Минской конвенции.

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