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Облила кошку уксусом: уголовное дело расследуют в Павлодаре

Сегодня, 10:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: pixabay.com


Жительнице Павлодара грозит шестизначный штраф или месяц в заключении за жестокое обращение с кошкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В одном из домов Павлодара по видеокамерам заметили жестокое обращение с животным. Случай произошёл 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку. 

Тревогу забили соседи. Кошка находится в ветеринарной клинике, животное в тяжелом состоянии. 

Делом заинтересовалась полиция. Стражи порядка начали досудебное расследование по уголовной статье 316 – "Жестокое обращение с животными". Женщине грозит штраф –120 МРП – 414 тысяч тенге, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 120 часов, либо арест до 30 суток."

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