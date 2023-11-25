Облила кошку уксусом: уголовное дело расследуют в Павлодаре



Жительнице Павлодара грозит шестизначный штраф или месяц в заключении за жестокое обращение с кошкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В одном из домов Павлодара по видеокамерам заметили жестокое обращение с животным. Случай произошёл 23 ноября в подъезде. На записи женщина разливает уксус на лестничной площадке подъезда, а потом льет его на кошку.

Тревогу забили соседи. Кошка находится в ветеринарной клинике, животное в тяжелом состоянии.

Делом заинтересовалась полиция. Стражи порядка начали досудебное расследование по уголовной статье 316 – "Жестокое обращение с животными". Женщине грозит штраф –120 МРП – 414 тысяч тенге, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 120 часов, либо арест до 30 суток."