Область Жетысу лидирует по темпам экономического роста
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За 10 месяцев текущего года темпы роста экономики области Жетысу составили 112,9%. Это один из самых высоких показателей по республике передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как сообщил аким области Бейбит Исабаев, по итогам 6 месяцев 2023 года объём валового регионального продукта вырос на 12,6%, составив 695,5 миллиардов тенге. По итогам 10 месяцев план по всем индикаторам выполнен.
“За 10 месяцев текущего года темпы роста экономики в области составили 112,9%. А в прошлом году составляли 104%. Это один из самых высоких показателей по республике”, - подчеркнул глава региона.
В частности, среди отраслей объём строительных работ увеличился в 1,5 раза, ввод жилья – на 22,6%, торговля - в 1,6 раза.
С начала года в экономику области с ростом на 20% привлечено 240,7 миллиардов тенге инвестиций, в том числе частных – 143,4 миллиардов тенге.
“Поступления в государственный бюджет составили 241 миллиардов тенге, в том числе в республиканский бюджет поступило 180 миллиардов тенге, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступления в местный бюджет выросли на 25%, составив 60 миллиардов тенге”, - сообщил Исабаев.
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