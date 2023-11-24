Область Жетысу лидирует по темпам экономического роста

За 10 месяцев текущего года темпы роста экономики области Жетысу составили 112,9%. Это один из самых высоких показателей по республике передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил аким области Бейбит Исабаев, по итогам 6 месяцев 2023 года объём валового регионального продукта вырос на 12,6%, составив 695,5 миллиардов тенге. По итогам 10 месяцев план по всем индикаторам выполнен.

“За 10 месяцев текущего года темпы роста экономики в области составили 112,9%. А в прошлом году составляли 104%. Это один из самых высоких показателей по республике”, - подчеркнул глава региона.

В частности, среди отраслей объём строительных работ увеличился в 1,5 раза, ввод жилья – на 22,6%, торговля - в 1,6 раза.

С начала года в экономику области с ростом на 20% привлечено 240,7 миллиардов тенге инвестиций, в том числе частных – 143,4 миллиардов тенге.