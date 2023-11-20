Область Улытау входит в тройку лидеров по среднемесячной заработной плате

Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы сообщил, что Улытауская область занимает третье место по уровню средней заработной платы по республике, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Среднемесячная заработная плата выросла до 471 300 тенге, что в 1,3 раза выше среднереспубликанского показателя (третье место в республике). Уровень безработицы составил 4,2%, что ниже среднереспубликанского показателя. Регион по этому показателю занимает второе место по стране”, – сказал Берик Абдыгалиулы.

По словам главы области, удельный вес валового регионального продукта (ВРП) в общем объёме страновой экономики занимает 1,6%. Однако, если посмотреть на это через призму вклада каждого жителя региона, то объём ВРП на душу населения является одним из самых высоких в стране (четвёртое место в РК – после Атырауской области и городов Астаны, Алматы) и составляет 3,3 миллионов тенге, что на 29,6% выше среднереспубликанского показателя. При этом определяющей дальнейший вектор развития экономики области является промышленность, доля которой в ВРП составляет более 60%.