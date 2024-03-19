Челлендж ко Дню национальный одежды поддержали в области Абай

В Казахстане продолжается декада Наурызнама, каждый день которой посвящен определенной тематике.19 марта – День национальной одежды. В столице молодые активисты запустили тематический челлендж, тем самым призывая казахстанцев носить национальные костюмы не только по праздникам, но и в другие дни. Челлендж поддержали государственные служащие в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

В национальной одежде на работу пришел аким области Нурлан Уранхаев, акимы городов и районов области. Специалисты управлений и отделов.

"Впрочем, идею поддержали не только госслужащие. На улицах областного центра сегодня можно встретить людей, облачившихся в камзолы, украшенные национальным орнаментом. В Центрах обслуживания населения тоже царит праздничная обстановка. Сотрудники сменили повседневную офисную одежду на национальный наряд. В акции приняли участие работники разных сфер", - говорится в сообщении.

Всех объединила общая идея - популяризация национального костюма и носить его не только по праздникам, но и в обычные дни.