Челлендж ко Дню национальный одежды поддержали в области Абай
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В Казахстане продолжается декада Наурызнама, каждый день которой посвящен определенной тематике.19 марта – День национальной одежды. В столице молодые активисты запустили тематический челлендж, тем самым призывая казахстанцев носить национальные костюмы не только по праздникам, но и в другие дни. Челлендж поддержали государственные служащие в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
В национальной одежде на работу пришел аким области Нурлан Уранхаев, акимы городов и районов области. Специалисты управлений и отделов.
"Впрочем, идею поддержали не только госслужащие. На улицах областного центра сегодня можно встретить людей, облачившихся в камзолы, украшенные национальным орнаментом.
В Центрах обслуживания населения тоже царит праздничная обстановка. Сотрудники сменили повседневную офисную одежду на национальный наряд. В акции приняли участие работники разных сфер", - говорится в сообщении.
Всех объединила общая идея - популяризация национального костюма и носить его не только по праздникам, но и в обычные дни.
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