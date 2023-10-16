Обладают гибким мышлением и не видят нерешаемых задач: казахстанские дети за пару часов могут собрать робота

Наши школьники – лучшие в мире по робототехнике. Казахстанские старшеклассники уже второй год доказывают это, побеждая на международных соревнованиях FIRST. Команда из РК уже зарекомендовала себя на этом конкурсе. Чтобы узнать, в чем феномен отечественной робототехники и как развивается это направление в нашей стране корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с одним из основателей и директором фонда “USTEM FOUNDATION”, тренером казахстанской сборной по робототехнике Асылбеком Мурзахметовым.

Фонд развития инженерии в Казахстане и Центральной Азии USTEM FOUNDATION работает уже 10 лет.

"За эти 10 лет мы накопили такую хорошую базу. Сейчас мы на основе международной программы FIRST создали три новые казахстанские программы. Первая – это World Space Olympiad – Всемирная олипиада по космосу. У нас есть моральное право созывать весь мир на соревнования по космосу, потому что открытие космоса началось с нашей земли. Первый человек, первая ракета, первый спутник, первый язык, который попал в космос – это казахский. Это соревнования по ракетам, спутникам и роверам – марсоходы, луноходы и так далее", - сообщил Асылбек Мурзахметов.

Также, по его словам, фонд совместно с министерством обороны реализует программу "Smart Sarbaz" - соревнования по дронам, ракетам, мобильным военным роботам и кибербезопасности.

Третья программа – это "AgroTechCamp", которая представляет из себя соревнования по развитию технологий в сельском хозяйстве для детей из деревень.

"У нас в Казахстане около трех тысяч лабораторий робототехники, и большая часть из них в районах, селах. Но деревенские школы не используют эти наборы, кабинеты и не приезжают на наши соревнования. Мы начали исследовать, почему так происходит. Нашли несколько проблем. Есть проблема с часами, нехваткой знаний. Но самая большая проблема в том, что учителя не хотят привозить своих детей из сел в город на заведомое поражение", - отметил представитель фонда.

Мурзахметов добавил, что на внутристрановых соревнования участвуют НИШ, РФМШ, КТЛ и другие сильные школы для одаренных детей.

"Когда учитель из села видит список участников, он не хочет везти детей на соревнования. И так у них падает мотивация. Но мы очень много работаем с селами и точно знаем, что уровень возможностей у всех детей одинаковый: и у городских, и у сельских. Например, есть село Чунджа в Алматинской области. Они в сентябре из 40 казахстанских команд заняли первое место", - рассказал он.

Глава фонда отметил, что с помощью этого проекта они хотят, во-первых, связать свои кружки с технологиями в сельском хозяйстве, агротехникой, чтобы дети были интегрированы с тем, что их окружает. Во-вторых, мотивировать учащихся из регионов: система оценивания построена одинаково для городских и сельских школ. Но дети из деревень могут сначала участвовать у себя в населенном пункте.

"И когда мы в селе отдельно проводим соревнования, они видят свои баллы и понимают, что их баллы на том же уровне, что у городских. И у них появляется уверенность. Условно, кто не захотел приехать, они у себя в селе поучаствовали и поняли, что могут составить конкуренцию городским школьникам", - пояснил эксперт.

Мурзахметов рассказал, что два месяца назад USTEM FOUNDATION провел соревнования по ракетам, на которых школьники впервые запустили большие ракеты со спутниками. 25 октября планируются соревнования по мобильной работотехнике и гонкам дронов. Это приведет к тому, что все составляющие соревнования соберутся летом следующего года на одной большой площадке.

"Мы продолжаем дальше развивать программу FIRST. Сейчас мы операторы этой программы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. В прошлом году у нас 15 тысяч человек участвовало в этих соревнованиях. Теперь мы ставим перед собой задачу – сделать так, чтобы каждый ребенок, неважно, где он находится, мог иметь доступ к этой программе, и, если есть желание, мог участвовать в ней", - отметил он.

Глава USTEM пояснил, что FIRST – это международная программа со специальной методикой, системой соревнований и базой университетов, которые дают гранты и стипендии. То есть победители этих соревнований – потенциальные студенты лучших мировых вузов.

Самое интересное, что в программе могут участвовать дети с четырех лет. Четырех-шестилетки собирают свои проекты из LEGO, играя, они постепенно погружаются в мир робототехники. Каждый сезон выбирается определенная тематика. В этом году это искусство, в прошлом - энергия.

"В начальной школе - то же самое, но к этому всему добавляется программирование. Сначала блочное, легкое, а потом с каждым годом все сложнее и сложнее. Они уже начинают программировать. В средней школе потихоньку убираются конструкторы и дети начинают делать проекты уже из чего угодно. А в старших классах уже полное производство, никаких имитаций – настоящие роботы, настоящее программирование. Они должны состязаться на специальных больших полях", - добавил наш собеседник.

Тренер казахстанской сборной по робототехнике отметил большие успехи наших школьников. По его словам, его подопечные обладают очень гибким мышлением, они не видят нерешаемых задач. На международных соревнования FIRST казахстанские школьники помогали некоторым командам послабее. К примеру, когда нужно было выступать в альянсе, наши дети буквально заново собирали им роботов, делая их более функциональными. Все это они могли провернуть за пару часов.

"Эти дети, конечно, имеют за плечами большой опыт участия в подобных соревнованиях. У них есть хороший бэкграунд, и в целом они легкообучаемы. Они быстро находят проблему и умеют ее правильно устранить. Для того, чтобы достичь такого результата, они проделали большую работу", - добавил он.

Программа FIRST на сегодня работает в более, чем 300 казахстанских школ – как государственных, так и частных. Сегодня в пилотном режиме в трех детсадах уже запущено дошкольное направление робототехники.

По словам Мурзахметова скоро робототехника станет для казахстанских детей еще доступнее, потому что в новых комфортных школах, которые планирует построить по всему Казахстану, будут предусмотрены для этого все условия.

"Большая победа государства в том, что в этих школах будут современные мастерские, лаборатории "фабл ап". Плюс робототехника FIRST будет сразу внедрена в этих школах. В новых комфортных школах дети смогут уже изначально работать с этими программами", - добавил он.

Как мы видим, робототехника в нашей стране развивается достаточно активно. Участники международных соревнований – это старшеклассники, ученики 10-11-12 классов. Многие из них будут учиться за рубежом. Важно, чтобы сейчас они чувствовали максимальную поддержку у себя на родине, чтобы в будущем наши лучшие умы не утекли за пределы страны.