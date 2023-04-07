Обитаемый остров: паводки отрезали от цивилизации село в Акмолинской области

Жители села Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области бьют тревогу: они оказались отрезаны от цивилизации. Ситуация, по их словам, повторяется почти каждую весну, когда из-за паводков разливаются местные реки Жабай и Саркырама. Больше всего людей беспокоит, что в случае острой необходимости медицинская помощь может не подоспеть вовремя. Кардинально проблему может решить строительство моста, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жители: "Постройте нам над речкой навесной мост"

Арбузинка, как и Петриковка, – отделение села Красная Поляна. Вместе они составляют Бирликский сельский округ в Сандыктауском районе. В Арбузинке насчитывается 35 домов – 187 человек населения. Здесь живут чеченцы, потомки депортированных, многие приходятся друг другу родственниками. К слову, все до одного ведут здоровый образ жизни, много лет тому назад дружно отказавшись от алкоголя.

Сегодня они бьют тревогу: из-за весенних паводков поднялась вода в реках Жабай и Саркырама, село оказалось отрезано от внешнего мира. Дело в том, что больные из отделений лечатся, а ребятишки учатся в Красной Поляне. Но путь туда сейчас из-за половодья закрыт.

"Из Петриковки ещё можно передвигаться: там речки нет. Проблема у нас. Мы словно на необитаемом острове, никуда не можем выехать. Дети уже неделю как в школу не ходят. Пока вода не спадёт, им придётся пропускать занятия. Не дай Аллах кто-нибудь заболеет – сердце прихватит или банальный аппендицит, а у нас нет врача. Фельдшер есть в "центре", Красной Поляне, но туда сейчас дороги нет. А здесь живут старики, инвалиды", – сетуют местные жители.

Они просили медпункт и, хотя бы, три класса в отделении, но, по-видимому, из-за малонаселённости власти посчитали это нецелесообразным. У проблемы есть кардинальное решение, которое раз и навсегда поставило бы в их весенних злоключениях точку – мост.

"На большой, транспортный, мы не рассчитываем. Нам бы навесной, чтобы дети могли круглый год спокойно ходить в школу, и врач в случае чего – проехать к нам или больных вывезти. Много лет просим этот мост, но навстречу нам власти не идут, в районный акимат вообще бесполезно обращаться, это мы уже точно знаем. Ответ один – денег в бюджете нет", – признаются сельчане.

Эффект изоляции усугубляет слабенький интернет.

"Видео вам я отправил кое-как, с огромным трудом. С 2019 года обещают связь наладить, но до сих пор обещание не выполнено. На недавнем сходе новые заверения – верится уже с трудом", – констатирует Абуталип Асхабов.

Аким и спасатели: "Никого в изоляции не оставили"

В пресс-службе департамента по ЧС Акмолинской области подтвердили: село, действительно, отрезано из-за поднятия уровня воды на реке Саркырама. Это происходит каждую весну, отметили в ведомстве, причём всего на семь-десять суток.

"На время паводков население обеспечивается запасами продуктов питания и всем необходимым. В экстренных случаях имеется металлическая лодка для переправы жителей через реку", – заключили в ДЧС.

Аким Бирликского сельского округа Ансар Ибаев, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация эта в Арбузинке привычная, ещё со времени основания села, то есть с 1925 года. И механизм действий давным-давно отлажен.

"Вода обычно разливается 5-6 апреля, как и на этот раз, заканчиваются паводки 16-18 числа, то есть длятся всего дней десять. На это время мы детей развозим по всем родственникам в те два села (Петриковка и Красная Поляна – прим. авт.), а кого не можем перевезти, охватываем онлайн-обучением. То есть дети занимаются. Не было никогда такого, чтобы месяц не учились – максимум декаду. И ещё в 2017 году, помню, была очень тяжёлая ситуация, тогда недели на две пропустили уроки – опять же не все школьники, а только оставшиеся дома. Что касается остального: продовольствие перевезли, медикаменты нужные есть. Пенсионеров в Арбузинке, к слову, девять человек. Для форс-мажоров предусмотрена лодочная переправа – об этом знают и в районе, и области. Проблем с перевозкой нет. Никто там их в изоляции не оставляет", – прокомментировал Ибаев.

"Нужно строить транспортный мост. Но это дорого"

Но просьба жителей построить мост – резонная, согласился собеседник.

"Вопрос в корне верный, но технически построить там навесной мост невозможно. Это сказал эксперт, которого я привозил туда. Там расстояние очень большое – 250 метров, речка находится в низине, берега размытые, очень низкие. Чтобы построить такой длинный мост, нужно в центре сделать большую "ножку", подпору. А она попадает именно в то самое место, где идёт основной лёд, он эту подпору обязательно собьёт", – заявил аким сельского округа.

К слову, такой опыт здесь уже был: в 2006 году прежний навесной мост снесло паводком. По мнению Ансара Ибаева, нужно строить "настоящий", большой мост. Но денег на такой серьёзный проект нет. Тем более, что, учитывая число жителей, он выглядит экономически нецелесообразным.

"Чтобы построить большой мост между двумя отделениями, нужно чтобы было экономически сильное хозяйств, доход. Мы же знаем, как к таким вопросам подходят – только частные инвестиции, – рассуждает собеседник. – А за счёт бюджета – по техспецификации не сходится, там всего 187 человек населения. У нас два сельских округа – Бирликский и Широковский – из-за весеннего разлива местных рек отрезаются от внешнего мира. А это уже не 187, а две тысячи жителей. И чтобы добраться в райцентр за 50 км, приходится в объезд делать 150. Эту проблему вся область знает, о ней ещё в 2012 году писали. Чтобы выехать напрямую в район, нужно построить мосты через Саркыраму и Жабай, они обойдутся в 1,5 миллиарда тенге. Такие суммы даже областной бюджет не потянет – только Республика. Мы этот вопрос не можем поставить, о каком мосте между Арбузинкой и Петриковкой может идти речь?!"

И сами сельчане, и аульный глава тепло отзываются о Магомед-сали Абуеве, главе местного сельскохозяйственного предприятия. Он заботится об округе, где имеет около трёх тысяч гектаров посевных площадей: например, построил социальные объекты, взял на себя содержание дороги – летом засыпает, зимой расчищает от снега, помогает с освещением улиц и так далее.

Но построить мост, пусть и навесной, для небольшого хозяйства требует слишком больших вложений.

"Это самое меньшее нужно миллионов сто. У меня таких сил нет, никак не потяну. Если выделят деньги из бюджета, или кто из частных инвесторов возьмётся, могу профинансировать подготовку проектно-сметной документации. Но перед тем, как принимать решение, нужно как следует изучить – как вода прибывает, два-три года обследовать там всё, это не так просто. Если навесной мост, то, скорее всего, нужно несколько таких опор ставить – и то, предыдущий вон ледоход снёс. Аким правильно говорит. Нужно строить обычный, конкретный мост. Может, со временем государство станет богаче, тогда что и получится… Спросим у районного акимата, отдела ЖКХ, как это можно сделать", – пообещал предприниматель.

Если уж строить, то "нормальный", транспортный мост. Так считают и в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

"Навесной зачем – чтобы люди пешком ходили? Раз строить, нужно, чтобы и машины могли проезжать. Здесь район должен определиться, это же на их балансе дорога. Они должны разработать проект и дальше его продвигать. От меня финансирование не зависит – заявку примут, но дальше на сессии депутаты будут рассматривать этот вопрос", – пояснил руководитель ведомства Владимир Кулаков.

Во сколько может обойтись такой проект? Для примера: мост протяжённостью в 50-60 метров и шириной в восемь (чтобы машины разъезжались и тротуар по одной стороне в полтора метра) обходится бюджету порядка в 1,2 миллиарда тенге. Если не дороже, учитывая регулярный рост цен на строительные материалы.

Понятно, что такие расходы для менее чем двухсот жителей никто не поддержит. Похоже, не дождутся моста в Арбузинке. По крайней мере, не скоро. Остаётся надеяться, что власти всерьёз задумаются над альтернативой в разы дешевле. Ведь люди мучаются хоть и по десять дней, но из года в год…

Проблему с интернетом обещают решить в этом году

"Арбузинцы" также поднимают вопрос слабого интернета. Он решится уже в этом году, заверил аким Бирликского сельского округа.

"Село Петриковка с населением 341 человек будет охвачено связью по "Казахстан-2050", Арбузинка – мачтовым методом, то есть будут ставить вышку. Потому что малонаселённый пункт, в программу не входит. Я им неделю назад на сходе объяснил. По словам министра цифрового развития Багдата Мусина, в 2023 году связь будет установлена", – отметил Ансар Ибаев.

Он добавил, что на три села выделено 504 миллиона тенге на строительство водопровода. Планируется, что работы начнутся в этом и завершатся в будущем году.

"Купили новый автобус, 65 детей подвозим. Новую скорую помощь государство подарило. Краснополянской школе выделили 47 миллионов тенге – крышу перекрыли. Сельхозпредприятие, о котором шла речь выше, на 160 миллионов за пять лет построило новый акимат, фельдшерско-акушерский пункт, мини-центр, брусчатку выложило, памятник сделало. Я всю жизнь проработал здесь учителем истории, десять лет – акимом, это моё родное село, это все мои родные люди. И я в первую очередь сам заинтересован решать наши "больные" вопросы", – заключил Ибаев.

Фото и видео жителей села