Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега обещают казахстанцам

Ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги приближается к Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Как обещают синоптики, территорию нашей страны ложбина Атлантического циклона достигнет уже завтра, 23 декабря.

"Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снег, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра. Лишь на крайнем востоке и юго-восток страны ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается, добавили в Казгидромет.