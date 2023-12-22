Обильные осадки в виде дождя и мокрого снега обещают казахстанцам
Сегодня, 13:35
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Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
143Фото: Baigenews.kz
Ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги приближается к Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Как обещают синоптики, территорию нашей страны ложбина Атлантического циклона достигнет уже завтра, 23 декабря.
"Сначала она охватит западные регионы республики, а с 24 декабря большую часть страны, вызывая осадки в виде дождя и мокрого снег, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра. Лишь на крайнем востоке и юго-восток страны ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.
В температурном фоне значительных изменений не ожидается, добавили в Казгидромет.
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