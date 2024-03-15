Обильные осадки ожидают Астану в начале весны

В марте и апреле в Астане ожидаются обильные осадки. Таким прогнозом синоптиков поделился аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.

Аким на своей странице в Instagram отметил, что нынешняя зима была обильной на осадки.

"Если, к примеру, за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 миллиона 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон – уже более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега. Практически в два раза больше! По данным Казгидромета, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле. В целом, только с начала года количество осадков выпало в два раза выше нормы. В связи с этим в городе активно ведутся противопаводковые мероприятия", — написал Касымбек.

По его словам, в Астане количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20.

На сегодняшний день очищено более 45 тысяч погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2000 штук смотровых и дождеприёмных колодцев, промыто почти 8000 погонных метров коллекторов. Кроме того, очищается от снега канал, расположенный между каналом Нура-Есиль и озером Майбалык, выявляются незаконные врезки в системы ливневой канализации и др.