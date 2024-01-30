Обезболивающие не выдавали женщине с онкозаболеванием в ВКО
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
189Фото: Уполномоченный по правам человека в РК
В Восточно-Казахстанской области женщина с онкозаболеванием не получала лекарства, пока об этом не узнал представитель омбудсмена, передаёт BaigeNews.kz.
Представитель уполномоченного по правам человека принял участие в оперативно-профилактическом мероприятии "Быт", в ходе которого посетил семью из числа бывших осуждённых. Выяснилось, что мать троих детей имеет онкологическое заболевание. Ей необходимы обезболивающие препараты, но получить их она не могла.
После обращения в Управление здравоохранения ВКО вопрос удалось решить. Женщине выдали лекарства как в ампулах, так и в таблетках, а также определили тактику лечения под наблюдением главного врача поликлиники.
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