Обезболивающие не выдавали женщине с онкозаболеванием в ВКО

В Восточно-Казахстанской области женщина с онкозаболеванием не получала лекарства, пока об этом не узнал представитель омбудсмена, передаёт BaigeNews.kz.

Представитель уполномоченного по правам человека принял участие в оперативно-профилактическом мероприятии "Быт", в ходе которого посетил семью из числа бывших осуждённых. Выяснилось, что мать троих детей имеет онкологическое заболевание. Ей необходимы обезболивающие препараты, но получить их она не могла.

После обращения в Управление здравоохранения ВКО вопрос удалось решить. Женщине выдали лекарства как в ампулах, так и в таблетках, а также определили тактику лечения под наблюдением главного врача поликлиники.