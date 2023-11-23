Обесточенные из-за метели села СКО временно запитали к энергосети России - аким области

Об этом на встрече с депутатами заявил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Руководитель региона остановил внимание на развитии важных сфер жизни области. Это его первый большой отчет с момента вступления в должность, передает BaigeNews.kz.

Погода ноября застала врасплох энергетиков региона. В конце прошлой недели случилось небывалое – 183 села оказалась отключены от энергоснабжения. Обледенение линий электропередач вызвал дождь, переходящий в снег, и порывы ветра до 28 метров в секунду. Больше всего "досталось" жителям района Магжана Жумабаева, где из-за непогоды даже упал столб ЛЭП. Спустя трое суток энергию в села района постепенно стали подавать. Как выяснилось сегодня, запитали обесточенные деревни от энергосети соседнего государства.

В своем отчете перед депутатами аким области напомнил, что координация действий всех служб в период непогоды лежала на созданном Штабе.

"В приоритете находились все социальные объекты региона, которые были обеспечены резервным электропитанием. Все, чтобы сохранялось бесперебойное отопление. Сложнее всего ситуация развернулась в районе Магжана Жумабаева. Он был полностью обесточен. Причиной стало повреждение опоры АО "СевКазЭнерго". Поэтому для оперативного обеспечение электроэнергией райцентра города Булаево и близлежащих к нему деревень, проведены переговоры с Российской Федерацией. Было решено временно запитать эти населенные пункты со стороны соседней страны. Другая часть района Магжана Жумабаева запитана с ТОО "Кокшетау Энерго", которая относится к Акмолинской области", - заявил руководитель региона.

Над восстановлением линий электропередач от АО "СевКазЭнерго" продолжают работу ремонтно-аварийные бригады, в количестве 46. Областная РЭК уточняет, что на сегодня количество обесточенных абонентов удалось сократить до 1175.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы на электрических сетях в районах: Аккайынский, Магжана Жумабаева, Есильский. При этом на ограничении остаются 16 сел. Наиболее сложную задачу по установке новых опор ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Булаево-нефть" выполняют энергетики в районе Магжана Жумабаева. Опора получила серьезные повреждения и излом верхней части во время урагана. Старую металлическую конструкцию было решено заменить на две железобетонные опоры для большей устойчивости. Однако оперативно провести установку специалистам мешают сложные погодные условия. Пока новую схему электроснабжения удалось собрать на уровне земли, как только позволит природа, бригады начнут подъем. Сейчас на объекте идет демонтаж поврежденного энегооборудования", - сообщили в компании.



Также аким региона Гауез Нурмухамбетов напомнил, что ремонтные работы продолжаются и на ТЭЦ-2. На это направлено 12 миллиардов тенге.

"100% или 7,2 километра сетей отремонтировали в этом году ТОО "Петропавловские Тепловые Сети". Работа сделана в режиме подготовки к текущему отопительному сезону. Сейчас обеспечение теплом жилых зданий и социальных объектов проходит в штатном режиме", - объяснил спикер.

При этом не сообщается, завершен ли разбор новой трубы. Напомним, еще в начале августа было обнаружено, что возводящаяся конструкция дала крен. Тогда ствол дымохода вырос до отметки в 39 метров. Специалисты заверили, что демонтаж скользящей опалубки составит 16 метров. Работы должны были завершить текущей осенью.

К слову, общая сумма проекта по возведению нового дымохода вместе с устройством газоходов и фундамента составит 2,7 миллиарда тенге.

Петропавловск продолжает активно застраиваться новыми многоэтажками. Возводятся дома в микрорайонах "Жас Өркен", "Береке", "Копай" и "Орталық", придавая новый вид. Идет строительство жилых домов и в районах области. По словам акима, до конца года ключи от заветных квадратных метров получат более пяти тысяч североказахстанцев.

"В текущем году по плану введение 300 тысяч квадратных метров жилья. Петропавловск развивается в нескольких перспективных микрорайонах. Ппродолжается их застройка. До окончания 2023 года мы планируем ввести в эксплуатацию 24 многоэтажных дома. 22 из них расположены в областном центре, да - в райцентрах региона. За счет бюджет из них построено восемь домов, 16 возвели как коммерческое жилье. Более 1,9 тысячи квартир в 26 жилых домах появятся уже в будущем году. Большинство из них построятся в Петропавловске, а три - в райцентрах", - уточнил аким.

В течение трех лет властями региона планируется ввести порядка 1 миллиона квадратных метров жилья.

"Одним из основных факторов, характеризующих качество жизни населения, является обеспеченность населенных пунктов коммунальной инфраструктурой, в том числе водоснабжением. На что в этом году финансирование увеличили в 1,7 раза. Это 16 миллиардов тенге. Работами охвачено 58 населённых пунктов с численностью населения 33,7 тысяч человек", - уточняет Гауез Нурмухамбетов.

415 сел или 85% населения региона имеет доступ к чистой питьевой воде. По его словам, в рамках обеспечения децентрализованных сёл в 25 деревнях будет подана вода через строительство новых объектов, в 149 – путём установки комплексных блок-модулей, в 46 – за счёт проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов.

"Водоснабжение региона значительно зависит от реализации проектов по групповым водопроводам. Как известно, область имеет самую длинную протяженность групповых водопроводов – более 3 тысяч километров. За их счет обеспечивается 229 сел с численностью населения порядка 175 тысяч человек.

Некоторые проекты, к примеру реконструкция Пресновского группового водопровода не могут реализоваться с 2014 года. От реализации данных проектов зависит исполнение поручения Главы государства по 100% обеспечению населенных пунктов водоснабжением. Считаю, что совместными усилиями мы добьемся обеспечения населения качественной питьевой водой", - отметил аким.

Однако на подведении водопровода в области проблема с чистой питьевой водой не решается. К примеру, жители аула в 12 километрах от Петропавловска, регулярно жалуются на ее плохое качество.

"Мы никогда не пьем воду из крана. От нее такой желтый налет остается. Несколько лет назад, когда мы еще не жили здесь, соседи жаловались на признаки отравления водой. Они даже эксперимент проводили. Набрали в пластиковые бутылки и поставили отстаиваться. В итоге там скопился осадок мутного цвета. Да и сама вода была цветом с песок. Чтобы не стать жертвой такой воды мы покупаем очищенную. Боролись, жаловались, а ничего не меняется", - рассказывает жительница аула Бесколь Анастасия.

Почти в половину увеличилось финансирование сферы здравоохранения области. Строятся амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты. Всего в области появятся 46 новых медучреждения, 8 из которых в ближайшее время.

"38 оставшихся объектов по плану начнем возводить уже в 2024 году. В Петропавловске и райцентре, селе Кишкениколь, продолжается строительство поликлиник. Также возобновится стройка еще одного крупного проекта – многопрофильной областной больницы. Медучреждение рассчитано на 480 коек. Парк санитарного автотранспорта также обновляется. На сегодня больницы в районах области уже получили 14 санитарных машин. В планах закупить еще 19 аналогичных. На обеспечение недостающим медоборудованием выделено более 5 миллиардов тенге", - подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

На эти деньги будут закуплены ангиографы, рентгены, УЗИ. Однако износ больничной инфраструктуры в СКО превышает 77%.

На сферу образования уходит треть бюджета. В регионе закупаются предметные кабинеты, автобусы, проводятся капитальные ремонты в школах, строятся новые.

"Вопрос ликвидации аварийных школ будет решен к 2025 году. В течение 3-х лет построим 4 школы на 2700 мест в рамках Национального проекта "Комфортная школа". В будущем году возведем 2 детских сада в Петропавловске, что увеличит охват дошкольным воспитанием до 95%", - отметил спикер.

Активно ведется развитие спортивной инфраструктуры. В районах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, крытые хоккейные корты и бассейны. Помимо этого, местные власти планируют возвести в Петропавловске центр настольного тенниса и ледовый дворец.

Отдельное внимание в регионе занимает дорожный вопрос. По протяженности дорожного полотна область занимает второе место в Казахстане (8,4 тысячи километров).

"За два года проведен ремонт более 2 тысяч километров дорог. В этом на эти цели выделялось 39,4 миллиарда тенге. Для доведения доли дорог местной сети в нормативном состоянии до 95%, ежегодно работами охватывается не менее 700 километров дорог. В 2023 охватили ремонтом 148 километра республиканских, 480 местных и 142 км внутрипоселковых дорог. Начато строительство автодорожного путепровода через железнодорожные пути в Петропавловске. Это позволит обеспечить транспортно-пешеходную связь, разгрузить транспортные потоки южного въезда в областной центр. В целом по итогам года планируется довести долю дорог в хорошем состоянии по республиканской сети - 85%, по местной сети - 72 %", - уточнил аким СКО.

Что касается промышленной отрасли, то в регионе реализуется пул из 39 инвестиционных проектов. Их сумма составляет 469 миллиардов тенге. Они создадут 6 тысяч рабочих мест.