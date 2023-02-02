Обеспечить камнем строительство 400 школ готовы отечественные компании

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Местные товаропроизводители презентовали свою каменную продукцию в рамках нацпроекта “Комфортная школа”

В рамках реализации национального проекта "Комфортная школа" отечественные предприниматели рассказали о своих возможностях и продемонстрировали собственную продукцию: гранит, травертин, мрамор. Во встрече приняли участие исполнительный секретарь НПП РК "Атамекен", председатель правления ОЮЛ "Qazaq stone" и руководитель управления строительной индустрии и деревообрабатывающей промышленности комитета индустриального развития МИИР РК. Несмотря на то, что АО "Samruk-Kazyna Construction" было закреплено в качестве дирекции по целевому строительству школ, на встречу с бизнесом их ранее заявленные представители не пришли, передает BaigeNews.kz.

В ходе мероприятия свою продукцию представили девять отечественных компаний, из них четыре производят травертин, четыре – гранит и одна – мрамор.

Исполнительный секретарь НПП РК "Атамекен" Нурлан Сакуов рассказал о том, смогут ли казахстанские производители конкурировать с зарубежными поставщиками мебели и строительных материалов для будущих школ.

“Лет восемь назад я, как потребитель, был скептически настроен в отношении качества казахстанской мебели в сравнении с импортной продукцией. Но за эти годы работы в НПП “Атамекен” я посетил достаточно много предприятий и выставок отечественной мебели и могу с уверенностью сказать, что качество их ничуть не хуже. То же самое касается и каменных изделий. В любом случае при проведении госзакупок будет установлен чёткие параметры качества, под которые могут подпадать как казахстанская, так и зарубежная продукция. Однако в наших интересах повышать престиж местных компаний среди населения, а также закрывать потребность в базовой продукции казахстанскими товарами”, - отметил спикер.

Председатель союза камнеобработчиков Казахстана Даурен Агзымов рассказал об основных преимуществах казахстанских материалов, и где они успели себя зарекомендовать.

“Наш гранит пользуется большой популярностью ещё с советского времени, его экспортировали во многие города России для строительства зданий, эта практика продолжается по сей день. К крупным проектам в Казахстане можно отнести строительство новой мечети в Есильском районе столицы с использованием отечественного камня и парк возле мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане. Мы очень надеемся, что отечественные товаропроизводители смогут реализовать и показать в деле свою продукцию и в рамках проекта “Комфортная школа”, - подчеркнул председатель союза камнеобработчиков.

Напомним, данный проект направлен на ликвидацию аварийных объектов, трёхсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования. Благодаря реализации данного национального проекта в республике будет создано свыше 800 тысяч ученических мест, отвечающих всем современным требованиям. В течение 2023-2025 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 400 школ с повышенными комфортными условиями для учащихся, которые будут построены как в городах, так и в самых удаленных населенных пунктах.