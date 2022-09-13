Обещали ипотеку от "Отбасы банка" под два процента: хакеры атаковали госслужащих через фишинг

Казахстанских госслужащих через фишинг атаковали хакеры под видом "Отбасы банка", передаёт BaigeNews.kz . Об этом на своей странице в Facebook написала глава банка Ляззат Ибрагимова.

Кибервзломщики разослали на почту работников государственных органов электронные письма с предложением участовать в несуществующей ипотеке для госслужащих под два процента годовых. В рассылке было указано, что государство может возместить от 40 до 80 процентов от суммы кредита, если у заявителя будет хорошая характеристика. Для этого нужно было просто пройти по фейковой ссылке и заполнить анкету.

"Это фишинг. В этом письме содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего. Настоящий сайт - www.hcsbk.kz. Ссылка на фальшивый сайт - www. hscbk.kz. Вторую и третью буквы поменяли местами. На этом поддельном сайте пользователь попадает на специальную страницу, где мошенники с помощью анкеты получают личные персональные данные, что позволит мошенникам получить доступ к аккаунтам и/ или банковским счетам", - написала Ляззат Ибрагимова.

Председатель правления "Отбасы банка" обратилась к казахстанцам с просьбой не переходить по ссылке и не заполнять анкеты. Фальшивый сайт, заверила она, будет заблокирвоан в ближайшие часы.

Фи́шинг — это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем от имени известных компаний и брендов.