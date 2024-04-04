Обещала трудоустроить: миллионы тенге выманила мошенница у жителей Актобе

Три года тюрьмы получила аферистка в Актобе. Она обещала жителям трудоустроить в престижную компанию и просила за это вознаграждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда № 2 г. Актобе.

"В августе прошлого года подсудимая в ходе разговора по мобильному телефону с потерпевшим К. ложно сообщила, что у нее есть возможность трудоустроить в нефтягазовую компанию на должность оператора. Войдя в доверие, подсудимая за свои услуги запросила денежные средства в размере 650 000 тенге. Получив на свой карточный счет денежные средства, подсудимая направила потерпевшему ложный приказ о принятии на работу от имени компании", - говорится в сообщении.

Таким же путем в период с 25.08.2023 по 21.01.2024 г. подсудимая обманула еще 13 доверчивых граждан. По 14 эпизодам ущерб потерпевшим составил 9 350 000 тенге.

Подсудимая признала вину и пояснила, что узнав о том, что подавляющее большинство жителей города Актобе безработные, воспользовавшись моментом, распространила ложную информацию о том, что у нее есть возможность их трудоустроить. В судебном заседании подсудимая попросила прощения у потерпевших.

Приговором суда №2 города Актобе гражданка К. признана виновной в мошенничестве, совершенном неоднократно (ст.190 ч.3 п.4 УК). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.