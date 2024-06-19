Обещала безвозмездные госгранты и жилье: аферистка развела казахстанцев на 30 млн тенге

Более 30 млн тенге отдали жители Алматинской области мошеннице, обещавшей получить безвозмездные гранты, выдаваемые государством, а также квартиры из жилищного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о мошенничестве в Карасайскую районную полицию обратились несколько местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 30-ти миллионов тенге.

“Мошенница обещала доверчивым гражданам помощь в получении безвозмездного гранта, предоставляемого в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. При этом утверждала, что на необходимые расходы, а также для одобрения заявок на запуск и развитие нового бизнеса нужно оплатить 10% от объема предоставляемого государственного гранта. Вместе с тем, аферистка орудовала мошенническими схемами по выдаче квартир из государственного жилищного фонда. Во всех случаях действия ограничивались лишь обещаниями”, – отметил начальник Карасайского РУП Елзат Қанатұлы.

Сотрудниками полиции аферистка была установлена и задержана. Ею является местная жительница. В настоящее время доказана ее причастность к более чем 10-ти подобным преступлениям.

На период расследования подозреваемая содержится под домашним арестом.